Carlos Baca Mancheno recuerda que fiscal Claudia Romero fue amenazada por investigar al Ministerio del Interior

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional, la tarde de este viernes 9 de marzo del 2018, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, estableció una conexión cronológica entre la conversación telefónica que mantuvo José Serrano con Carlos Polit y las amenazas e intimidación en contra de la fiscal Claudia Romero.

En el audio de la conversación, difundido por Baca el 26 de febrero último, se escucha a Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, decir al excontralor Pólit: "Hermano. Aquí el tema es Baca, es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo".



Ante el Pleno de la Asamblea, este viernes 9 de marzo, Baca señaló que en noviembre ocurrió la llamada y que en el mismo mes la fiscal Romero fue amenazada luego de allanamientos en los cuales detuvo a funcionarios del Ministerio del Interior cercanos a Serrano, investigados por posible concusión (exigencia de pagos o gratificaciones).



Para Baca, el audio con la conversación entre Serrano y Pólit, prófugo en Miami, evidencia que se buscaba frenar las investigaciones de la Fiscalía.



En su comparecencia, que se inició cerca de las 15:15, el fiscal Baca Mancheno relató una línea del tiempo de las actividades realizadas por la Fiscalía en contra del excontralor Carlos Pólit, actualmente con orden de captura.



Carlos Baca Mancheno en la Asamblea Nacional, este 9 de marzo del 2018. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

La comparecencia del Fiscal este viernes es para dar explicaciones sobre un audio presentado en rueda de prensa por Baca, el pasado 26 de febrero del 2018. En la grabación se escucha al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit en una conversación de un supuesto acuerdo para sacar al fiscal general Carlos Baca Mancheno.



Al inicio de la comparecencia, Baca explicó la situación jurídica de Pólit y señaló que a raíz del allanamiento de la vivienda del excontralor, el 2 de junio de 2017, aparece un "supuesto informe sobre los gastos reservados en el caso 30-S".



Siguiendo la línea de tiempo, Baca señaló que en septiembre el exdirector de Odebrecht en Ecuador José Conceição Santos responsabilizó a Carlos Pólit de haber recibido USD 10 millones, en dinero efectivo y en transferencias, incurriendo en delitos de concusión y asociación ilícita.



El 22 de noviembre, se realizaría la conversación entre Serrano y Pólit, según señaló el excontralor en una entrevista a un canal internacional.



El fiscal Baca presentó fracciones del diálogo en cuestión e hizo un análisis de cada uno de los fragmentos. Antes dijo que supo de la existencia del audio el 26 de febrero a través de un parte policial y que no quizo guardar silencio por eso lo hizo público.



Caso pases policiales



En su alocución, Baca se refirió al nexo entre Serrano y la fiscal subrogante Thania Moreno. Según él, cada vez que la Fiscalía avanzaba en sus investigaciones, se hablaba del 'peculado de Baca', en alusión a la indagación que a mediados de enero abrió en su contra la fiscal Moreno, con base en una denuncia del activista Fernando Villavicencio y Andrés Páez, quienes llevaron supuestas copias de un informe de Contraloría referente a un examen que determinaría pagos a la Comisión del 30-S, presidida por Baca, con recursos de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).



Días antes, en diciembre del 2017, Serrano había recibido a Fernando Villavicencio en la Asamblea. La indagación de la fiscal Moreno avanzó de forma reservada pese a que el contralor subrogante Pablo Celi anunció que en la Contraloría no existe ningún informe que vinculara a Baca Mancheno con peculado.



El lunes 26 de febrero, tras la difusión de la conversación con Pólit, el presidente de la Asamblea, José Serrano, convocó a rueda de prensa y mostró la carátula del que, según él, era un informe oficial de la Contraloría, con el examen de auditoría a gastos especiales. Esa misma tarde, Serrano llevó ese documento a la fiscal Thania Moreno.



Según Baca, Thania Moreno sería "la amiga" mencionada por Pólit a Serrano en la conversación, en la cual el excontralor habla de enviarle al Presidente de la Asamblea un expediente del cual tiene documentos originales, luego de que el asambleísta mencionara que hay que 'bajarse' a Baca de la Fiscalía.



En su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea, este viernes, Carlos Baca Mancheno dijo que a quien hay que investigar es a Thania Moreno. Él refirió que se encuentra en investigación en la Fiscalía un tema muy delicado, investigado por la fiscal Moreno, el caso de los pases policiales.



"Una de las personas que pedían pases policiales era precisamente la doctora Thania Moreno Romero", señaló Baca Mancheno, antes de relatar el testimonio de un policía procesado que acusa a la Fiscal.



"Seis llamadas me hizo la fiscal Thania Moreno. Yo le he servido que ella me pidió", leyó Baca Mancheno, al repetir un testimonio, antes de señalar que la funcionaria presuntamente llamaba a pedir pases policiales a personas que no pasaron las pruebas de confianza.



Baca reiteró que luego de la desvelación del audio, la fiscal Thania Moreno le abrió una segunda y tercera investigación penal en su contra.





Comisión 30-S



El Fiscal señalo que en el balance del 30 de septiembre del 2010 es: 5 fallecidos, 22 provincias paralizadas, centenares de heridos, destrucción de bienes públicos y privados.



Aclaró que la Comisión 30-S, presidida por Baca, tuvo como objetivo investigar, sin ninguna capacidad judicial, nunca denunció o judicializó a nadie, "no presentó videos o audios", dijo.



Antes de terminar su intervención señaló la importancia de la extensión de dominio.



