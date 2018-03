Carlos Baca: ‘Un Fiscal no puede estar sometido al interés de nadie’

Entrevista al fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno.



En la mañana usted dijo que el audio de Pólit lo obtuvo de las redes sociales. ¿No cometió un delito al difundir así como lo hizo?

La información es pública. Fue hallada en una red social y se elaboró un parte. Entonces, ante la gravedad del hecho de esa grabación se hizo público.

¿Quién le pone en conocimiento sobre la existencia de este audio?

En el parte policial me comunican que al explorar las redes sociales se ha encontrado esto. Después dispuse la apertura de una investigación.



¿Cómo recae este caso en el despacho del fiscal Fabián Salazar, cuando ese trabajo le competía a la fiscal Thania Moreno?



Cuando es el arranque de una investigación, cualquier fiscal inicia el proceso y de hallar elementos que establezcan la participación de personas con fuero de Corte tiene que desplazarse la competencia al Fiscal General.



Pero de darse aquello usted sería juez y parte.



Tratándose de la grabación, en la cual la víctima de este acto conspirativo puedo ser yo, el caso tendría que ser conocido por quien me subroga.



Sin embargo, la subrogante es Thania Moreno, quien también es mencionada en este escándalo. ¿Eso la invalidaría de conocer este expediente?



Yo no quiero referirme a temas que tiene que ver con la naturaleza jurídica o procesal, porque lo que está presenciando el país es desafortunadamente bochornoso. No puede ser que mientras haya una investigación fiscal que involucra a un excontralor del Estado, que recibió USD 10 millones en coimas, el Presidente de la Función Legislativa converse con este prófugo de la justicia diciendo que le van a bajar al Fiscal.



¿Por qué se llegó al punto de que el Fiscal General es investigado por la subrogante y la subrogante es mencionada en el diálogo entre Pólit y de Serrano?



Porque, como dice el audio, el Fiscal es un peligro. El Fiscal no responde a nadie. Este no es un problema personal, es un problema de institucionalidad del país. El día de mañana, un fiscal empieza a investigar un tema, pero por el desagrado de alguna persona o de cualquier clase de poder tiene que ir a su casa ¿qué es eso? ¿Esa es la institucionalidad que le quieren dar al país? ¿Un presidente de la Función Legislativa, que debe legislar y fiscalizar, puede o debe hablar con una persona procesada con esa familiaridad?



¿Usted dice que hay personas que quieren irse en contra de la institucionalidad del país?



Yo estoy pidiendo y exigiendo que me respeten como Fiscal General, que le respeten a la Fiscalía General. La Fiscalía no es el monigote de nadie. No puede estar, un fiscal, sometido al interés de nadie. Yo creo firmemente que cuando se produce una conversación entre el Presidente de la Función Legislativa y un excontralor general del Estado prófugo, con orden de captura, investigado en más casos de corrupción, creo que ahí se está intentando afectar a la institucionalidad.



Sobre el 30-S se dice que usted cometió irregularidades ¿Qué ocurrió?



El tema del 30-S nunca apareció hasta cuando fue procesado el señor Carlos Pólit. Cuando aparecen los documentos, las grabaciones, las transferencias, las asistencias penales, los testimonios, ahí aparece un informe con responsabilidad penal. ¿Qué hacen supuestos documentos originales de un informe reservado, que es secreto e indelegable de la Contraloría, en manos del Presidente de la Asamblea?



Hoja de vida

Fue consejero político en el anterior gobierno. Presidió una comisión que investigó los hechos del 30 de septiembre del 2010. En el concurso que el Consejo de Participación organizó para elegir Fiscal obtuvo 94 de 100 puntos.