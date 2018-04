El fiscal Carlos Baca Mancheno se enfrentó a los legisladores

LEA TAMBIÉN

La comparecencia del fiscal Carlos Baca Mancheno en la Comisión de Fiscalización estuvo marcada por tres hechos polémicos que se dieron entre la máxima autoridad de la Fiscalía y los integrantes de la Mesa parlamentaria.

Una mueca en los rostros de los legisladores se dibujó luego de que Carlos Baca Mancheno señalara que no se cumplieron los procedimientos para llamarlo a juicio político.



Según la autoridad de control, se puso “en el mismo saco” al expresidente de la Asamblea, José Serrano, y al Fiscal cuando se decidió tomar acciones en su contra.



La Asamblea aprobó, el 9 de marzo, una resolución para destituir al primero e iniciar el proceso de fiscalización contra el segundo. Esto, tras la difusión de un audio en el que Serrano y el excontralor Carlos Pólit hablan de un acuerdo para sacar a Baca del cargo.



Fue el asambleísta Daniel Mendoza (AP) quien criticó las palabras del Fiscal. Le pidió “no dar cátedra” sobre las competencias de la Mesa.



Los asambleístas que estaban mensajeando dejaron a un lado sus celulares cuando el Fiscal señaló que, en caso de una censura en su contra, se podría enviar un “mensaje erróneo” de impunidad al país.



A su criterio, una eventual sanción sería contraproducente porque los procesados o sentenciados por la actual Fiscalía podrían utilizar la decisión del Legislativo como herramienta para impugnar las decisiones judiciales. Dijo que no respetar los seis años de período es un atentado contra la estabilidad institucional.



Hermuy Calle, de la Revolución Alfarista, se acomodó la leva del terno, tomó un sorbo de agua y le pidió al Fiscal no involucrar a la institución que representa en el proceso.



El legislador le consultó sobre su accionar frente al juicio en contra del exvicepresidente Jorge Glas. La respuesta de Baca fue que no daría información que podría entorpecer los procesos en curso.



Sofía Espín, coidearia de Calle, insistió con más preguntas sobre Glas, pero recibió la respuesta de que todo fue evacuado en ese juicio. En una pantalla, Baca proyectó 10 casos de corrupción contra exfuncionarios del anterior Gobierno, que concluyeron con sentencias o están en proceso.



Casi al finalizar la intervención, que duró cerca de cuatro horas (incluyendo las preguntas de los legisladores), se dio una última confrontación. Raúl Tello, de la Bancada de Integración Nacional (BIN), exigió respeto cuando el Fiscal habló de pactos entre legisladores para permitir la salida del excontralor Pólit del país.



Tello, quien no necesitó del micrófono para ser escuchado hasta el final del salón, advirtió que no dejaría que se falte al respeto a los legisladores.



Respecto de las pruebas de cargo que señalan un presunto incumplimiento de sus funciones, Baca negó presiones en contra del policía Danny Ibarra. El uniformado fue el encargado de elaborar el parte policial, en el que se recoge la conversación entre Serrano y Pólit, quien está prófugo.



También rechazó que el parte haya sido elaborado después de la rueda de prensa que convocó ese día. Según su versión, a las 08:45 recibió un “parte verbal” que le advirtió sobre la existencia del audio en la cuenta de Twitter del usuario @delator007. Por eso, cerca de 15 minutos después, decidió hacerlo público, porque tiene “sangre en la cara”.



Frente a la pregunta del legislador Jimmy Candell, del movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, sobre si el audio pasó por algún trámite legal antes de difundirlo, Baca respondió que no. Añadió que actualmente está en proceso de indagación previa.



En la comparecencia, el Fiscal puso en entredicho lo afirmado por el uniformado el 4 de abril, cuando declaró que había acudido el 4 de marzo a la casa del secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, para exponerle las supuestas irregularidades en el parte y pedirle protección especial.



Hoja en mano, Baca señaló que tenía un oficio enviado por Carvajal a la Asamblea en el que se asegura que la cita con Danny Ibarra se dio por pedido del entonces presidente de la Asamblea, José Serrano, quien incluso lo habría acompañado al encuentro. “¿Acaso esa información les dijo el Policía o les dio a entender que por una actitud valiente se plantó a las afueras de la casa del Secretario (Miguel Carvajal) para denunciar las supuestas irregularidades?”.



Entre los elementos que había solicitado Baca para su intervención en la Comisión estuvieron las copias de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Asamblea, entre el 1 y el 9 de marzo. Pero denunció que no existe la filmación de la cámara de ingreso a la planta baja del edificio, desde las 17:30 del lunes 5 de marzo.

Ese día, según el exasesor de Serrano, Diego Fuentes, él se reunió con Ibarra antes de que este vaya a la Notaría Séptima para juramentar su declaración al respecto.



La Comisión tendrá hoy (12 de abril del 2018) una reunión no oficial, a las 08:00, para empezar con la elaboración del informe que podría llevar a Baca a una interpelación en el Pleno. Tienen cinco días para decidir si las pruebas son suficientes para dar paso al juicio o archivarlo.



En contexto



El 9 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió aprobar el inicio de un juicio político en contra del fiscal general, Carlos Baca Mancheno. Ese mismo día, el Legislativo retiró a José Serrano de la Presidencia. Ellos se enfrentaron por el audio difundido por Baca.