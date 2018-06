Un cargamento de cerdos faenados, que fue decomisado en Imbabura, armó una polémica

LEA TAMBIÉN

Un operativo de control sanitario se realizó hoy, jueves 21 de junio del 2018, en varios locales de venta de comida y de cárnicos de los cantones Ibarra y Pimampiro, pertenecientes a la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador. La acción se produjo luego que circuló por las redes sociales fotografías y videos de personas sacando de un camión los cerdos faenados que habría sido decomisados, un día antes, en el Control Integrado de Mascarilla.

Un funcionario informó que se detuvo a un vehículo refrigerado, que llevaba los animales. Se cree que eran trasladados 75 porcinos. Sin embargo, no contaba con un documento que garantice que fueron faenados en un camal del país, bajo nomas de seguridad, como exige la ley. Por lo que se presume que el producto alimenticio llegó de Colombia.



Mediante un comunicado, la Gobernación de Imbabura informó que: “se sancionará a los responsables que no cumplieron con los protocolos correspondientes en el decomiso de porcinos en estado de descomposición. De forma inmediata y junto a técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Salud, Agencia de Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), Policía Nacional y otras instituciones, se realizan operativos de control para garantizar la salud de la población. El no cumplimiento de las normas también es un acto de corrupción”.



Este Diario intentó dialogar con las autoridades de Agrocalidad de Imbabura, entidad encargada de controlar la movilización de alimentos. Sin embargo, no hubo respuesta.



Los controles se concentraron en las localidades de Ambuquí, El Juncal y Chalguayaco, en el Valle del Chota, por parte de la Gobernación. Asimismo, el Municipio de Pimampiro, vecino del lugar, informó que con la Coordinación de Seguridad, Justicia y Control y Centro de Faenamiento de Pimampiro visitaron el Mercado Municipal 10 de Agosto, para evitar la venta de cualquier producto sospechoso.



Según Edwin Aguirre, coordinador de Seguridad, Justicia y Control, se mantendrá controles rutinarios, que serán rigurosos, para depurar cualquier tipo de comercialización ilícita que atente contra la salud pública.