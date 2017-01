En Carcelén los viajeros a Carchi salen con normalidad tras suspensión de cooperativa Pullman

En la Terminal terrestre de Carcelén, en el norte de Quito, quienes viajan a Carchi no se han visto afectados por la suspensión de la Cooperativa Pullman Carchi. Desde ese lugar, hay dos frecuencias más que cubren esa ruta con el objetivo de no afectar a los usuarios.

La mañana de este martes, 24 de enero de 2017, Jorge Betancourt llegó hasta Carcelén para viajar a Tulcán. Él no conocía de la suspensión a la cooperativa Pullman y solo se acercó a donde le dijeron que podía comprar su boleto.



“No tuve problema. A las 12:30 salgo a Tulcán por trabajo. Los boletos para salir al norte del país se venden normalmente”, contó.

Otra usuaria fue Bertha Cabascango. También abordó la unidad que salió pasado el medio día. “No he sabido nada. Me sorprendió ver cerrada la oficina de la cooperativa, pero me dijeron que puedo salir en otra frecuencia”, señaló.

Los usuarios de la Cooperativa Pullman Carchi optaron por otras unidades que los transporten hacia esa localidad, en el norte del país. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

En la Terminal hay tres andenes en los que los usuarios embarcan a las unidades que cubren la ruta hacia Carchi. Uno de ellos es de la cooperativa Pullman, el cual permanece sin uso. Lo mismo pasa en las ventanillas de atención, las cuales permanecen cerradas desde el domingo pasado.



Esta cooperativa fue sancionada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por el accidente suscitado el pasado 8 de diciembre, en Oyacoto, al norte de Quito. En ese percance vial, presuntamente ocurrido por una pérdida de carril de circulación, fallecieron 14 personas.

La suspensión se dio por 30 días. Desde el domingo 22 de enero de 2017 hasta el 20 de febrero del 2017. Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), entidad a cargo de los terminales de Carcelén, en el norte y Quitumbe, en el sur, al momento hay dos frecuencias que cubren la ruta hacia el Carchi.