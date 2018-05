Privación de la libertad para hombre que armó escándalo tras un hurto en centro comercial de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

20 días de privación de la libertad recibió un hombre que fue detenido por la Policía Nacional tras cometer un hurto dentro de una tienda de artículos deportivos en un centro comercial, en el norte de Guayaquil.

Víctor González, fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes, dijo este miércoles 23 de mayo del 2018 que el ciudadano no fue procesado por robo, debido a que no hubo violencia. Además, fue considerado una contravención, ya que el monto de lo sustraído no supera el salario básico unificado (USD 386).



El hombre tampoco podrá acercarse al sitio durante seis meses. La audiencia se realizó en el Juzgado de Contravenciones del Complejo Judicial de La Florida.



El ciudadano fue grabado por clientes del centro comercial la tarde del 22 de mayo cuando era detenido por policías. En el forcejeo él se abalanzó hacia una vitrina y con su cabeza la golpeó, generando el quiebre de la cobertura de vidrio. Este momento se vivió entre gritos de “abuso”.



Rommel Navarrete, comandante de Policía del Distrito Modelo, indicó que a las 17:00 de ese día los agentes que patrullaban en el exterior del establecimiento recibieron la alerta del hecho e ingresaron para detener al hombre.



Navarrete añadió que "la intención del detenido al golpearse era que la ciudadanía se pusiera en contra de los agentes".

Entre las evidencias le hallaron dos camisetas de marcas deportivas, una mochila, una funda de aluminio y tres celulares. La pareja de la víctima, quien aparece en una de las grabaciones, también fue retenida pero no fue apresada porque está embarazada.



El centro comercial refirió a través de un comunicado que por el incidente activó todos sus protocolos de seguridad para proteger la integridad de los trabajadores y clientes “brindando todo el apoyo a la Policía Nacional para atender y controlar dicho suceso”.