Candidatura de Elizabeth Cabezas para presidir la Asamblea no convence a todos en AP

Después de la destitución de José Serrano de la Presidencia de la Asamblea Nacional, el pasado viernes 9 de marzo, queda en manos del Pleno la elección del nuevo titular de la Función Legislativa y las posibles candidaturas toman forman. La designación podría darse el próximo miércoles 14 de marzo del 2018.

Por parte del oficialismo se planteó el nombre de la legisladora Elizabeth Cabezas. En redes sociales, el bloque anunció ayer domingo esa decisión “convencidos que es un momento en el que deben primar como hoja de ruta, los grandes intereses nacionales y el cumplimiento del programa y plan Toda una Vida”.



Cabezas aseguró la mañana de este lunes 12 de marzo de 2018, que han existido acercamientos con otras bancadas. “Hay expresiones positivas sobre que mi nombre podría consensuar y recibir el apoyo”.



Sin embargo, Daniel Mendoza, legislador del mismo bloque verdeflex, dijo que el nombre de Cabezas se escogió con la mitad de los asambleístas del grupo y que “existe un malestar de algunos compañeros”. Por lo tanto se reunirán hoy lunes, nuevamente, con la totalidad de la bancada para llegar a acuerdos sobre el candidato definitivo.



El presidente nacional de AP, Lenín Moreno apoya a Cabezas para dirigir la legislatura, según un comunicado difundido a través de la cuenta de Twitter del bloque oficialista.



César Litardo, también de Alianza País, dijo que la candidatura de Cabezas está oficializada y que ahora se debe buscar el apoyo de otras bancadas. “Faltó coordinación y fue un día que muchos asambleístas no estuvieron, pero todos los compañeros fueron convocados”.



Jorge Yunda, también del bloque de AP, es uno de los legisladores que no participó de la reunión para escoger a Cabezas. “De los 46 asambleístas que somos, no todos estuvieron reunidos, pero si esa fue la decisión del bloque, hay que ver qué pasa”, dijo.



Litardo respalda que exista una reestructuración también de las comisiones y del Consejo de Administración Legislativa (CAL). La elección del nuevo presidente podría ser este miércoles 14 de marzo, mencionó Cabezas.