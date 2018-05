Candidatos venezolanos apuntan a último fin de semana antes de elección

LEA TAMBIÉN

Los candidatos presidenciales venezolanos continuaron hoy, viernes 11 de mayo del 2018, con sus actividades proselitistas enfilando sus campañas hacia el último fin de semana antes de los comicios del 20 de mayo, en el que se espera que den un nuevo empujón para conseguir el respaldo de los votantes.

Tres de los cuatro aspirantes recorrieron el país para llegar a la mayor cantidad de gente, siendo el presidente Nicolás Maduro, con tres estados, el que más territorio abarcó.



Portuguesa y Trujillo -ambos en el oeste del país- fueron las primeras paradas del presidente y candidato a la reelección, quien luego se desplazó al estado oriental de Sucre.



En los tres eventos el mandatario aseguró que, de ganar, impulsará la economía tanto de estos estados como del país y repitió que el exgobernador Henri Falcón, otro de los candidatos, retirará los subsidios monetarios y en comida que el Ejecutivo ha aprobado en los últimos meses.

Mientras, Falcón estuvo en Barinas y Carabobo, en el centro oeste del país, reiterando que su candidatura es la de la "esperanza" y "el cambio".



"Así nos recibió el pueblo de #Guacara en #Carabobo; calles repletas de esperanza y venezolanos dispuestos a luchar por su país! No nos quedaremos de brazos cruzados, regalándole al Gobierno 6 años más para terminar de destruir nuestra tierra! #11May", publicó en su cuenta de Twitter, mensaje que acompañó de varias imágenes.



Aseguró en otro trino que Venezuela "está cerca de celebrar el cambio" y "la salida a estos años oscuros" como califica al Ejecutivo encabezado por Maduro.

"Salgamos a participar con contundencia y defendamos con el alma cada voto, que nuestro país, sin duda, lo merece. El #20M es la oportunidad #SiVotasSeVa", añadió.



El tercero de los principales aspirantes, Javier Bertucci, esta vez no se fue muy lejos de Caracas, y visitó Barlovento y Charallave, dos localidades del estado Miranda, entidad a la que también pertenece parte de la capital y donde siguió con sus tradicionales sopazos.

"Llegamos a Charavalle en Valles del Tuy para recorrer estas calles, darle un buen plato de sopa a mi gente y servirles como Dios manda. #MiVotoEsPaBertucci", publicó el expastor evangélico en su cuenta de Twitter.



Defendió que el cambio en la economía del país "viene con un nuevo presidente" y que "para nadie es un secreto que el modelo económico bolivariano fracasó hace años luz".



Sostuvo también que el fraude electoral lo harán los votantes absteniéndose, así que, les dijo: "no tengas miedo de votar por el CAMBIO el #20M el voto es tu derecho, es secreto, y es la mejor arma para acabar con el hambre y la miseria en este país".

El candidato de Esperanza por el Cambio hizo alusión así a la decisión de la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de no participar en los comicios y de pedir a sus simpatizantes que se abstengan el 20 de mayo al considerar que las elecciones son un fraude.



Desde la MUD revelaron hoy que protestarán el próximo miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas para pedir que siga la "presión internacional" sobre el "caso venezolano" así como "la lucha por la visibilización de lo que está pasando" en el país, afirmó en rueda de prensa el diputado Juan Requesens.



Requesens señaló que los problemas por los que pasa Venezuela se deben a las "malas políticas" del Ejecutivo y reiteró que las presidenciales son "un teatro".



La decisión de la MUD de no presentar candidato al considerar que no existen condiciones para que sean justas y transparentes es apoyada, entre otros, por los Gobiernos de España, Colombia y Estados Unidos.

Además de Maduro, Falcón y Bertucci, también aspira a la Presidencia el ingeniero Reinaldo Quijada, el candidato que ha mantenido el perfil más bajo en lo que va de campaña.