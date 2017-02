Paco Moncayo acepta los resultados y 'Dalo' Bucaram no confía en los exit poll

El 6% (de acuerdo con los resultados preliminares del exit poll) que alcanzó el candidato por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, defraudó a sus simpatizantes. En tanto, Abdalá Bucaram Pulley no confía en los exit poll y espera los resultados oficiales.

Unas 150 personas recibieron los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en la sede de la Izquierda Democrática en Quito. Tres pantallas transmitían los datos emitidos por las empresas que hicieron las encuestas a boca de urna.



Pasadas las 17:00 salió Moncayo y su binomio, Monserrat Bustamante, a dar declaraciones a la prensa y a sus seguidores.



"Hemos hecho nuestro esfuerzo por presentar una candidatura seria, un programa de gobierno serio", dijo el presidenciable. También aseguró que seguirán trabajando por el Ecuador en todos los espacios que puedan hacerlo.



Moncayo indicó que el acuerdo al que representa no está feliz por los resultados, pero que respeta la decisión del soberano.



El candidato expresó que personalmente no apoyaría a ningún binomio, en el caso de que haya segunda vuelta. Sin embargo, dijo que se reunirá con el Acuerdo Nacional por el Cambio para definir si es que este grupo político daría su apoyo a algún partido político.

Abdalá Bucaram Pulley (izq.), esperó los primeros resultados de las elecciones en su casa. Foto: Elena Paucar/ EL COMERCIO

'Dalo' Bucaram espera los resultados oficiales

Junto a la casa de los Bucaram Pulley se instaló una tarima pequeña con una pantalla gigante. Los carros empapelados con el rostro del candidato de Fuerza Ecuador (FE) copan una de las vías principales de la ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil.

Afuera retumba la salsa y el aroma de kilos de carne y costillas asándose en la parrilla embelesa. Adentro, se siente un poco de tensión. Antes de las 16:30 de este domingo 19 de febrero del 2017, al final de la jornada electoral, familiares y simpatizantes se concentraron en la sala de los Bucaram Pazmiño, frente al televisor. Los resultados de los exit poll, que aparecieron en varios canales locales al cierre de las urnas, causaron silencio. El presidenciable era ubicado en el quinto puesto entre los ochos postulantes, con un 4%.

"Tenemos mucha tranquilidad, tenemos mucha experiencia en el tema de elecciones. Recordamos claramente que en el año 97 los exit poll daban por perdedor al presidente Abdalá Bucaram Ortiz y ganó con más de ocho puntos. Así que hay que esperar los resultados oficiales", dijo el candidato, quien además aseguró que espera el reporte de sus delegados de mesa.



Aunque a ratos había un ambiente de derrota, Bucaram levantó el ánimo de sus seguidores. Hablaba de fe y citaba versículos de la Biblia cuando veía a algunos paralizados ante los resultados previos de encuestadoras, que daban el primer lugar al oficialista Lenín Moreno. "Estamos optimistas, somos gente de fe, hemos hecho una campaña alegre. Sabemos que habrá segunda vuelta y en esa segunda vuelta tiene que ganar Ecuador a la corrupción". De inmediato volvieron los gritos y los aplausos a la sala.

Junto a Bucaram estuvieron su madre, María Rosa Pulley y sus hermanos. También le acompañó su equipo de campaña y los candidatos a la Asamblea Nacional por FE.



Bucaram dijo estar seguro de que habrá una segunda vuelta. Pero prefirió no hablar de alianzas hasta no tener datos certeros. Incluso, poco antes desmintió un mensaje que corrió por las redes sociales, en el que supuestamente daba su apoyo a Guillermo Lasso. "Entre las 19:00 y 20:00 daremos una postura (...). Ya en otras ocasiones nos dejaban fuera de la Asamblea cuando estábamos adentro. Vamos a esperar los resultados de las actas".



El ánimo regresó a la casa cuando desmenuzaron algunos datos previos, no oficiales. 'Dalo' aparecía en la pantalla en el cuarto puesto en Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. Los gritos volvieron. La gente se levantó de sus sillas para dar un respiro hasta más tarde. La primera tanda de parrillada estaba lista.