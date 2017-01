Tres presidenciables ofrecen Internet gratuito si ganan los comicios en Ecuador

El colectivo Usuarios Digitales analizó las propuestas de los candidatos a la Presidencia sobre Internet, infraestructura y conectividad, en sus planes de trabajo y en cara a las elecciones del 19 de febrero del 2017.

La iniciativa, que busca un voto responsable en la ciudadanía, revisó detalladamente los proyectos de gobierno de los ocho aspirantes a Carondelet. Una de las principales observaciones es que muy pocos candidatos le han dado la importancia que requiere el tema. Paco Moncayo de la Izquierda Democrática (ID) y el oficialista Lenín Moreno son los aspirantes con más propuestas.



La privacidad, la no discriminación de contenido, los apagones de red, el libre flujo de la información, la calidad y su precio son asuntos que no se incluyen en los proyectos registrados en el Consejo Nacional Electoral hasta el 18 de noviembre.



El estudio determina que Cynthia Viteri, Lenín Moreno y Paco Moncayo son los únicos candidatos que ofrecen Internet gratis. Estos dos últimos también prometen reducir el valor del servicio.



Mientras que Iván Espinel de Compromiso Fuerza Social y Patricio Zuquilanda del Partido Sociedad Patriótica (PSP) no tienen ninguna propuesta sobre Internet y Tecnologías de información y Comunicación (TIC’S).



El exalcalde de Quito es el único candidato que plantea crear un ley sobre TIC’S y uno de los que más profundiza sobre el tema. Moreno, de su parte, ofrece ampliar el acceso a Internet móvil y Viteri regalar dispositivos móviles, aunque esto no conste en el documento oficial de la representante del Partido Social Cristiano (PSC).



Usuarios Digitales destaca que hay otros temas importantes que no son tomados en cuenta. Entre estos están la gobernanza de la red, la masificación y libertad de expresión.