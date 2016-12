Siete candidatos a la Presidencia de Ecuador condenaron la violencia en Morona Santiago

Lenín Moreno, de Alianza País; Guillermo Lasso, de Creo; Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano; Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática; Patricio Zuquilanda, del Partido Sociedad Patriótica; Washington Pesántez, de Unión Ecuatoriana y Abdalá ‘Dalo’ Bucaram, de Fuerza Ecuador, se pronunciaron en torno a los últimos acontecimientos en Morona Santiago.

En la zona de Panantza se han registrado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos de comunidades indígenas; principalmente de la nacionalidad Shuar. Los grupos se oponen a la extracción minera.



Hasta ahora el conflicto ha dejado un policía fallecido y varios heridos. La zona se encuentra militarizada y se declaró el Estado de Emergencia. El presidente Rafael Correa, en su Enlace Ciudadano de este 17 de diciembre del 2016, advirtió que no habrá espacio para diálogo mientras no se identifique y se sancione a los responsables de la violencia.



Aquí las posiciones de los presidenciables respeto al tema:



Lenín Moreno / Alianza País



Debemos rechazar toda forma de violencia. Usemos el diálogo para expresar nuestras diferencias, eso debe hacer una sociedad madura y democrática. Nunca acudamos a la violencia, ni de palabra ni de obra para defender nuestras posiciones y nuestras ideas. Ni en los espacios públicos ni en los espacios privados y familiares.



Tenemos que combatir toda forma de violencia. La violencia contra niños y niñas. La violencia contra las mujeres. La pobreza y la inequidad también son formas de violencia, y debemos seguir combatiéndolas para construir un país más justo y más humano. Ese es el Ecuador que todos y todas queremos.



Guillermo Lasso / Movimiento Creo



Tomarse a la fuerza territorios indígenas no es desarrollo. Una tonelada de oro no justifica la muerte de ningún ser humano. La violencia en Morona Santiago es la consecuencia de inclumplir procesos de consulta previa.



Nuestro compromiso desde el 2017 es hacerla vinculante. Solidaridad con familiares de shuar o policías víctimas de la violencia. Mi compromiso es respetar derechos y promover el diálogo en el Ecuador.



Cynthia Viteri / Partido Social Cristiano



Condeno lo ocurrido; la persona fallecida y quienes resultaron heridos por parte de la Policía Nacional en los incidentes de Morona Santiago. Pero más represión desproporcionada existe contra el pueblo Shuar.



Lo ocurrido en Dayuma se repite. No saben convencer, dialogar sino solamente imponer. Provocan más violencia de la que dicen que enfrentan. Así violando los Derechos Humanos y la Constitución.



Paco Moncayo / Izquierda Democrática



El pueblo Shuar estuvo conmigo en la guerra que ganamos y el Ejército también. Lo que está ocurriendo me duele muchísimo. Aquí en este momento no cabe declarar el Estado de Emergencia en Morona Santiago, sino un estado de diálogo.



Es necesario entender el punto de vista de las comunidades; su cosmovisión. El Estado no puede atribuirse que todos somos homogéneos y debemos pensar como el Estado. Cada pueblo ve al territorio de forma distinta. Los Shuar es un pueblo que ha peleado por su territorio.



Patricio Zuquilanda / Partido Sociedad Patriótica



Los ataques con la fuerza pública, a miembros de la comunidad Shuar, constituyen agresiva violación a las Convenciones Internacionales y a la ley nacional sobre Derechos Humanos; coloca en riesgo político a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.



Para los ecuatorianos es insoportable y doloroso mirar esta nueva manifestación de agresividad extremista por parte del Gobierno nacional. Una gota de sangre ecuatoriana, derramada para defender intereses económicos, llevará a Correa a los tribunales penales en el momento oportuno.



Washington Pesántez / Unión Ecuatoriana



El Estado extractivista violenta los derechos de nuestros conciudadanos, quienes son habitantes ancestrales de estas tierras. Rechazo todo tipo de violencia y abuso de poder que llega a imponerse por la fuerza, pretendiendo posicionar a la minería como única forma de desarrollo.



La obligación del Estado es defender a sus ciudadanos, no intereses de las grandes corporaciones internacionales, en este caso el pueblo shuar es vulnerable frente a todo la movilización que comanda el ejército. Basta de tanta violencia, basta de seguirnos confrontando como ecuatorianos. Llamamos a la conciliación y al diálogo.



Dalo Bucaram / Fuerza Ecuador



Nosotros hemos expresado nuestra propuesta de un Ecuador sin odios. El odio que lleva el correísmo y el anticorreísmo lleva a este tipo de situaciones donde se utiliza a la fuerza pública para reprimir al pueblo.



Rechazamos la violencia venga de donde venga. Pero hay que partir de un hecho. Todo esto se da porque este Gobierno ha desarrollado una política extractivista, oligárquica, donde solo les importa el dinero y no el ser humano y este caso de violencia en Morona Santiago se da por eso. El correísmo solo piensa en el dinero.