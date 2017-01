Candidatos a la presidencia defienden la dolarización

La dolarización cumple hoy (8 de enero de 2017) 17 años desde su implementación. Nació como una salida a la crisis financiera que enfrentaba el país, que incluyó fuertes devaluaciones.

El modelo garantizó una inflación baja, elevó el poder adquisitivo de la población y estabilizó a la economía.



Durante más de una década hubo todas las condiciones para que el modelo funcione a plenitud, anotó el analista y exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Sin embargo, eso ha cambiado y ahora enfrenta, por primera vez, un escenario adverso con tasas de interés más altas en EE.UU., caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar.



Con esto último, las exportaciones ecuatorianas se volvieron más costosas y menos atractivas frente a las de los principales competidores. Según el BCE, entre enero y octubre del 2016 bajaron un 12% frente al mismo período del año anterior a ese.

Con esto menos divisas ingresaron al país, las cuales son claves para sostener el sistema.



Para hacer frente a este escenario, el Gobierno aplicó medidas para restringir la salida de dólares, como elevar el impuesto a la salida de divisas e imponer salvaguardias arancelarias a las importaciones.



Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, más que imponer mecanismos de control a las importaciones, es necesario impulsar el sector externo abriendo más mercados, atraer la inversión extranjera y propender a una producción nacional más barata y de mayor calidad. Así, explicó, la oferta local será más competitiva frente a la de otros países de la región y del mundo.

Ortiz, por su parte, cree que el nuevo escenario en dolarización obligará al empresario a volverse tan responsable como el Estado para mantener el modelo económico nacional.



La idea es que las divisas entren y se queden en el país.

El dólar nos ha sentado bien- Lenín Moreno, Alianza País (Lista 35)

Ante las versiones difundidas por otros candidatos presidenciales y fuerzas políticas en el sentido que buscaría un reemplazo de la dolarización vigente desde el 2000, el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, señaló en un comunicado: la dolarización es el régimen monetario y cambiario oficial en el país. El dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él. Hay que mantener la dolarización. Sería una locura incluso de doble vía salir de ese sistema. Una locura económica y una locura electoral. Mi propuesta es apuntalar el modelo a través del crecimiento, la estabilidad, el empleo y la inversión.



Defenderemos la dolarización- Guillermo Lasso, Movimiento Creo (Lista 21)



Los candidatos del continuismo, a través de su vocero, declaran que ya no van a defender la dolarización. Dicen que quieren moneda propia para devaluar y meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos ecuatorianos. Mientras ellos proponen eso, la alternativa del cambio defenderá la dolarización del Ecuador, porque ese es el interés de todos ustedes, de todo el pueblo ecuatoriano. Ecuador grita vamos por el cambio y por el millón de empleos en cuatro años de Gobierno. Los ciudadanos tienen el poder con su voto. Yo estoy aquí, poniéndole el pecho a la balas, para asumir el reto de sacar a Ecuador de la ruta a Venezuela.



No permitiremos cambiar de moneda- Cynthia Viteri, Partido Social Cristiano (Lista 6)





Salir de la dolarización sería acabar con el empleo y aumentar la pobreza en el Ecuador. Es una amenaza directa a la familia ecuatoriana. No lo permitiremos. En mi Gobierno yo voy a mantener el sistema de dolarización, que les quede claro a todos los ecuatorianos. Lo que ha dicho el candidato del continuismo de volver a tener moneda, los ecuatorianos no lo vamos a permitir. Yo voy a mantener la dolarización. En nuestro Gobierno, las familias ecuatorianas deben tener la confianza de que estarán seguras. Nunca más volveremos a que el sueldo se nos haga espuma con las devaluaciones.



Hay que aprovechar el sistema actual- Paco Moncayo, Izquierda Democrática (Lista 12)



Las obligaciones del momento económico actual fundamentalmente son evitar que la recesión económica se agudice; forzar un entendimiento estratégico de los significados de la dolarización como relacionamiento global y como instrumento de política económica. Estimular a la empresa privada para que asuma sus responsabilidades económicas. Fortalecer el sistema y la dolarización nos permitirá abrirnos al mundo y sacar provecho de las ventajas que ofrece una economía dolarizada en cuanto a la atracción del ahorro en dólares, la estabilidad monetaria y la agilidad transnacional para el comercio mundial.



Desdolarizar sería una barbaridad- Abdalá Bucaram, Fuerza Ecuador (Lista 10)



A la dolarización debemos protegerla. Hay que dar todas las garantías para fortalecerla. Lo que ha hecho es darle estabilidad a nuestra economía, a pesar de las malas decisiones de este Gobierno. Pensar en un proceso de desdolarización es una barbaridad y mucho más tratar de echarle la culpa a la moneda de la crisis económica actual. El Gobierno debe reconocer que es culpa de ellos, de no haber aprovechado la bonanza del petróleo, de no combatir la corrupción, la pobreza. Solamente se dedicaron a enriquecerse. Salir de la dolarización es muy peligroso. Podría generarse un salvataje bancario, una crisis mayor.



Ni siquiera debería discutirse- Washington Pesántez, Unión Ecuatoriana (Lista 19)



El sistema de la dolarización ha evitado el colapso de nuestra economía, el mantener el dólar ni siquiera debe ser motivo de discusión y peor en una época de crisis como la que actualmente se vive en el Ecuador. Si algún poder aún tenemos los ecuatorianos es porque tenemos el dólar como moneda y no la máquina de imprimir billetes sin sustento o respaldo como antes, quizá eso añora el régimen actual. No podemos volver a la época de devaluaciones permanentes como ocurría antes y tampoco a tasas inflacionarias de dos o tres cifras como sucede en Venezuela o en otras economías inestables.



La sostendremos con políticas claras- Patricio Zuquilanda, Partido Sociedad Patriótica (Lista 3)



Nuestro objetivo es mantener la dolarización, misma que actualmente es sostenida por el alto precio del petróleo y las remesas provenientes de los migrantes, mediante un eficiente control del gasto público, con política claras que faciliten e incentiven las exportaciones y el sector productivo del país. En nuestro Gobierno será una prioridad la recuperación de capitales de los salvatajes y congelamientos bancarios asumidos por el Estado e impedir que en el futuro se repitan estas formas de perjuicio para los ecuatorianos. Debemos terminar con la autonomía financiera de todas las instituciones públicas.



Lo ideal es mantener el sistema- Iván Espinel, Fuerza Compromiso Social (Lista 5)



Hay que mantener la dolarización porque le dio estabilidad a la economía. Operó como una camisa de fuerza para evitar que el poder Ejecutivo de turno tenga libertad y libre albedrío para devaluar la moneda. Con la dolarización se ha podido evitar este tipo de decisiones que resultan arbitrarias y que van de detrimento del desarrollo económico. Para cualquier estado lo ideal sería tener una moneda propia, pero en las circunstancias que ya ha vivido el Ecuador es ideal mantener el sistema de dolarización en el país. Creemos que muy difícilmente podría darse el escenario de que la dolarización se caiga.