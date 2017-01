Candidatos discrepan sobre minería

La incorporación del campo Tiputini a la producción nacional y la firma del contrato minero para el proyecto aurífero Fruta del Norte son señales de la apuesta del Gobierno por ampliar la frontera minera y petrolera.

Desde septiembre pasado, el petróleo del Tiputini ya forma parte de la producción nacional. El campo bombeó 30 000 barriles al día hasta diciembre pasado. El campo forma parte del bloque 43 o ITT y está ubicado a un kilómetro del Parque Yasuní, una de las mayores biósferas del mundo.



Atraer a inversionistas extranjeros para los campos existentes y los nuevos, según expertos consultados será uno de los desafíos en el sector energético del próximo Régimen.



Para Jorge Pareja Cucalón, experto en petróleo, “el nuevo Gobierno debe esforzarse mucho para abrir la inversión extranjera para que exploren nuevas áreas”. Luis Calero, analista petrolero, cree que un tema pendiente son las deudas que tiene el Gobierno con los proveedores del sector petrolero. “Hay deudas millonarias, que pueden ser muy grave para el país”, indicó.



Otro tema por definir es el socio para el campo petrolero Sacha, considerado una de la joyas de la corona por su producción de petróleo de unos 72 000 barriles de crudo (enero y junio de 2016).



Tras la salida de la venezolana Pdvsa, el Gobierno busca una empresa para levantar la producción. Meses atrás se dijo que estaban en conversaciones con la firma china Cercg.



En minería, con la firma del contrato de explotación entre el Gobierno con la empresa Lundin Gold encargada del proyecto Fruta del Norte (Zamora Chinchipe), el Gobierno siguió con el impulso a la minería a gran escala en Ecuador.



El proyecto de cobre Cascabel (Imbabura) podría marcar, a futuro, el inicio de la gran en el norte del país. La concesión, que podría ser de talla mundial, está en exploración.



Creemos en la minería responsable



Lenín Moreno. Alianza País / Lista 35



Contamos con abundantes recursos naturales y que deben ser aprovechados de forma inteligente. Hay que usar esos recursos mineros para acelerar su proceso de desarrollo y pasar a ser un país del conocimiento y del talento humano. Es la alternativa más realista para generar divisas en el corto y mediano plazo. La minería a gran escala entendida como una industria regulada con minas en explotación bien manejadas, con compañías serias, responsables, profesionales, que monitorean todos los aspectos de la actividad es posible. Podemos convertirnos en un país referente en el desarrollo de la minería responsable.



No habrá minería sobre los 2 800 msnm



Guillermo Lasso. Movimiento Creo / Lista 21



Si la concesión de permisos se ha dado conforme a la Ley y en cumplimiento de la normativa ambiental, se respetará. Reconocemos el valor de la minería responsable y sostenible para el crecimiento de la economía. Este sector aporta el 5% al PIB, genera 33 000 plazas de trabajo directo y tiene una formación bruta de capital por USD 170 millones al cierre del 2015. Se deben acreditar altos estándares ambientales, para proteger las fuentes de agua y biodiversidad. No se permitirá la explotación minera sobre los 2 800 msnm y desde el Gobierno se apoyará a municipios y prefecturas para recuperar fuentes hídricas.



Se suspenderá si hay daño ambiental



Cynthia Viteri. Partido Social Cristiano / Lista 6

​

Los permisos de explotación minera estarán sustentados en un estricto respeto al medioambiente. Si la evaluación que se realice arroja que hay daño ambiental importante, esos proyectos serán suspendidos de forma inmediata y el país promoverá reemplazar los ingresos mineros por otro tipo de actividades donde haya un gran potencial. Por ejemplo con el fortalecimiento del turismo, pero eso sí, sin que se sacrifique ni la capacidad de crecimiento del país pero tampoco la destrucción del medioambiente o de zonas que puedan ser ricas en biodiversidad o donde exista evidencias de pueblos ocultos.



Fijaremos límites para la minería



Paco Moncayo. Izquierda Democrática / Lista 12



Muchas veces la minería no cumple con estándares ambientales y transgrede los planes de gestión ambiental. Suspenderemos la minería en fuentes de agua: páramos, lagos, ríos, humedales y en general que pongan en peligro a la población y al medioambiente. Fijaremos los límites para la minería como protección de las fuentes de agua limpia y respeto de áreas de los pueblos no contactados. Auditaremos el funcionamiento de las firmas en hidrocarburos y minas. Haremos un inventario de las reservas minerales y petrolíferas, que se encuentren fuera de Áreas Protegidas. Determinaremos la rentabilidad para el Estado.



Le apostaremos a la agricultura



Abdalá Bucaram. Fuerza Ecuador / Lista 10



Nosotros vamos a adoptar un política que acabe con el extractivismo, una política de responsabilidad y compromiso con el medioambiente. Para ellos lo primero es despetrolarizar la economía ecuatoriana y comenzar a invertir en los únicos ingresos de la balanza comercial no petrolera que tienen un balance positivo, que es precisamente la agricultura. Nuestro gobierno apuntalará el crecimiento económico del país en función de la inversión en los campos, en la tierra y del crecimiento económico de los pequeños campesinos. Vamos a dar el paso hacia la agroindustria. El país debe ser más competitivo.



Aseguraremos las fuentes de agua



Washington Pesántez. Unión Ecuatoriana / Lista 19



Washington Pesántez no contestó. En su plan de gobierno, en el capítulo referente al medioambiente, se señala que será una prioridad asegurar las fuentes hídricas de toda contaminación natural o generada. También cuidar el agua y combatir contra la contaminación terrestre, atmosférica y acuática. En las áreas que han sufrido un impacto negativo por actividades como la minería se impulsará un estudio sobre el impacto sufrido y se coordinará con los organismos responsables del medioambiente para aplicar las soluciones que resulten de ese estudio técnico. Se lo hará con la participación de las comunidades.



Mantendremos los que no afecten



Patricio Zuquilanda. Partido Sociedad Patriótica / Lista 3



En el Gobierno del Partido Sociedad Patriótica nos comprometemos con los ecuatorianos a mantener los permisos de explotación minera, pero siempre y cuando estos no sean a ‘cielo abierto”. Es decir, los que más daño provocan al medioambiente. Y todos los demás permisos y proyectos deben pasar primero por una auditoría seria de las organizaciones ecologistas que existen en el territorio. A través de este mecanismo se podrá evitar la menor amenaza al medioambiente en el territorio ecuatoriano y sobre todo al desarrollo de la salud de los ciudadanos que viven en las zonas de explotación.



Nos interesa la minería artesanal



Iván Espinel. Fuerza Compromiso Social / Lista 5



Creemos que los permisos de explotación minera deben ser principalmente para los mineros artesanales, pequeños, medianos, regulados por el Estado de forma adecuada. En eso vamos a sostener la estructura minera del país. Nuestro principal interés va a ser la minería artesanal. Los permisos los vamos a dar de acuerdo con las normas ambientales que se manejen teniendo el Estado en cuenta que no se permitirá el uso de químicos que afecten la naturaleza o las fuentes hídricas del país, como el mercurio. Ya hemos visto todo el daño que provoca y el efecto en la salud de las poblaciones más cercanas a la explotación.