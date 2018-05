Los candidatos colombianos debaten sobre sistema electoral y Justicia de Paz

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El sistema electoral colombiano, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el caso del exguerrillero de las FARC Jesús Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, fueron esta noche, 25 de mayo del 2018, los puntos fuertes de un debate en televisión de los candidatos a la Presidencia.

Al encuentro, organizado por el diario El Tiempo, CityTv y la W Radio, asistieron el uribista Iván Duque, del Centro Democrático; Gustavo Petro, de Colombia Humana; Sergio Fajardo, de Coalición Colombia; Germán Vargas Lleras, del movimiento Mejor Vargas Lleras; y Humberto de la Calle, del Partido Liberal.



Duque, que tiene la mayor intención de voto en las encuestas, afirmó: "no vengan a decir que van a construir destruyendo el prestigio de las instituciones", en alusión a Petro, quien denunció que se prepara un fraude para perjudicarlo en las elecciones del próximo domingo.



Petro, segundo en la intención de voto, ha dicho en los últimos días que el Gobierno y las autoridades electorales buscan favorecer al exvicepresidente Vargas Lleras, cuarto en las encuestas, para que pase a segunda vuelta.



Este jueves, en el debate aseguró que el sistema electoral está "podrido" y que hay redes mafiosas en la Registraduría Nacional de Estado Civil, que se encargan de organizar las elecciones, con las que se pueden comprar paquetes electorales.



Entre tanto, Vargas Lleras criticó a Petro porque considera que el exalcalde de Bogotá no acepta a la institucionalidad y aseguró que las autoridades electorales hacen que Colombia tenga "unas elecciones transparentes y libres".



Recordó que Petro tiene más de 50 000 testigos electorales para supervisar las elecciones, tarea que también harán decenas de integrantes de misiones internacionales.



Fajardo, por su parte, invitó a los demás candidatos a "respetar los resultados de la elección del domingo", pero dijo que se deben atender las observaciones de quienes tienen algún reparo sobre el sistema electoral.



En su opinión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido contaminado por la corrupción y dijo que se debe avanzar en la implementación del voto electrónico.



Mientras tanto, De la Calle, exvicepresidente y exjefe negociador con la guerrilla de las FARC, aseguró que hay otra clase de "fraude" electoral y es el de las promesas que hacen los candidatos y que no cumplirán, lo que cree lleva al electorado por "caminos equivocados".



Abogó además por reformas electorales para que el dinero sucio no llegue a las campañas políticas.



Con respeto a la JEP, que se encargará de juzgar los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado, y los choques por el caso de Santrich, capturado con fines de extradición a Estados Unidos, hubo posiciones encontradas.



Vargas Lleras aseguró que la JEP "desbordó sus competencias" al suspender el proceso de extradición y recordó que Santrich no tiene ningún fuero.



Al referirse a este tema, Petro afirmó que la JEP debe entenderse como una "justicia para la reconciliación y no para la venganza" y que ese organismo debe verificar si Santrich delinquió antes o después de la firma de la paz, en noviembre de 2016, pues de eso depende si se le extradita o no.



Fajardo reafirmó que lo procede en este aspecto es el respeto de los acuerdos y que la Fiscalía presente pruebas de los delitos que supuestamente cometió Santrich.



Duque, por su parte, reiteró que este caso debe ser resuelto por la justicia ordinaria y que el jefe de las FARC debe ser extraditado pero que cuando regrese a Colombia enfrente los procesos que le quedan pendientes.