6 candidatos apoyan la Carta de la Iglesia

Cuatro de los ocho presidenciables: Patricio Zuquilanda, Iván Espinel, Washington Pesántez y Guillermo Lasso destacaron la postura de la Iglesia Católica sobre la corrupción, en la Carta Pastoral publicada a propósito de las elecciones del próximo 19 de febrero.

En el documento, que fue elaborado por los obispos del país y presentado por la Conferencia Episcopal, se abordan temas como el centralismo y mesianismo político, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y la corrupción.



Se señala, por ejemplo, que “la corrupción deja en evidencia la falta de control y de fiscalización que el Gobierno e instituciones del Estado de ejercer sobre todos, pero, especialmente, sobre funcionarios públicos”.



Zuquilanda, candidato por Sociedad Patriótica, felicitó a la Conferencia Episcopal por el pronunciamiento. Aseguró que la Carta está “claramente” inspirada en la filosofía del papa Francisco. Él se comprometió acoger la postura de los religiosos y destacó la actitud de la Carta en contra de la corrupción.



Dijo que los políticos y funcionarios públicos deben leerla y ponerla en práctica. “No deben salir a refugiarse en organismos internacionales”.



Espinel (Compromiso Social) en un comunicado oficial expresó que coincide con lo escrito por los obispos, especialmente en cuanto a la corrupción. Y ancló este pronunciamiento a una de sus ofertas de campaña, la denominada ley bisturí para luchar en contra de la mala administración gubernamental.



Sin embargo, en su remitido, el postulante no habló de su propuesta de instaurar la pena de muerte en el país, lo que fue condenado en la Carta.



Abdalá Bucaram Pulley, candidato por Fuerza Ecuador, indicó que “respeta” el estado laico y la libertad de culto. Pero comentó que lamentablemente esta no se respeta en el Ecuador. Añadió que apoya cualquier postura que aporte al fortalecimiento de los valores de la familia. “Estamos de acuerdo en muchos de los lineamientos”. Él destacó la visión de garantizar la vida desde la concepción. Es decir, no legalizar el aborto.



Pesántez, presidenciable por Unión Ecuatoriana, en cambio aseguró que la carta de la Iglesia es muy parecida a su plan de gobierno. Por ejemplo, en la propuesta de justicia social: vista desde el punto de vista de la solidaridad entre ricos y pobres. “No se trata de que haya menos ricos, sino más ricos y menos pobres”.



Sobre la corrupción indicó que comparte lo manifestado por el obispado con relación a que el dinero que pierde el Estado evita que se dé atención a la familia. “En el país no hay trabajo, ¿cómo no controlar ese dinero que se va en corrupción? ¿Cómo no estar de acuerdo con el pronunciamiento de la Iglesia?.



Ayer, Lasso, de Creo-SUMA, en un evento proselitista en Guayaquil también comentó: “Me parece muy bien el llamado de la Iglesia, que los obispos señalen la necesidad de lucha contra la corrupción en un país donde hay niveles de pobreza, de falta de empleo”.



Y Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, dijo que la exhortación de la Iglesia empata con el sentir de los ecuatorianos. “El ­llamado a sujetar la política a la ética e­s un llamado a luchar por acabar con aquel­las realidades que co­mo la mencionan en su­ carta son apremiante­s como la pobreza, l­a falta de empleo, la­ inseguridad, debemos­ poder vivir con dig­nidad”.



Este Diario buscó la versión de Paco Moncayo (Acuerdo por el Cambio) y Lenín Moreno (Alianza País), pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de sus equipos de comunicación.



En contexto



Esta es la primera vez que la Iglesia Católica emite un documento sobre las elecciones que se realizarán el 19 de febrero. En este pronunciamiento destacaron la importancia de verificar la coherencia ética de los candidatos, así como sus planes de Gobierno.