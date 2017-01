Cuatro candidatos a la Asamblea por Pichincha proponen saldar deuda con la ruralidad

Los candidatos que lideran las listas de Avanza, Concertación, Creo-SUMA, y el Acuerdo Nacional por el Cambio, que agrupa a la ID, Unidad Popular y Pachakutik, por el distrito 4 de Pichincha ofrecen saldar las deudas con los cantones rurales, no solo de su provincia sino del país.

Javier Orti (Avanza), Luis Caicedo (ID), Patricio Donoso (Creo) y Sandino Torres (Concertación) comentaron sus propuestas legislativas en el programa Ecuadoradio que se transmite por Radio Quito y Platinum, la mañana de este 16 de enero de 2017.



Donoso explicó que su movimiento buscará eliminar el impuesto a la compra y venta de autos usados; crear un proyecto para que por cada dólar que invierta en forestación el sector privado, el público también lo haga; también otro proyecto para el primer empleo en zonas rurales.



Él recordó que CREO ha presentado 38 proyectos de ley en este periodo y la “aplastante mayoría” oficialista no dado paso a ninguna, porque “solo se aprueba lo que venga de Carondelet”.



Torres propone cambiar la ley que regula a la Contraloría General, que se ha vuelto un órgano “inquisidor y extorsionador”. Asimismo promover una ley de inversión extranjera y local, para brindar seguridad jurídica; una ley de turismo comunitario para impulsar este sector en los cantones rurales.



Orti, por su parte, indicó que los legisladores tienen que salir de sus escritorios y recorrer los territorios, no solo de sus provincias sino de todo país, por lo menos una vez a la semana, "para encontrar las necesidades para los cantones de Pichincha y la ruralidad del país”, que son fundamentales para la economía.



Además, el candidato de Avanza, recordó que el 97% de ciudadanos de los cantones rurales son micro, pequeño y medianos empresarios que viven de agricultura y de emprendimientos. Por esto plantearán una ley “de la segunda oportunidad”, para que los que quieran emprender de nuevo tengan acceso a créditos, capacitación y se condonen los intereses de las deudas adquiridas hasta el 31 de diciembre.



Caicedo tiene una propuesta específica sobre el mercado de cárnicos, para que en toda la cadena de producción se cumplan normas mínimas de salud y ambiente, empezando desde la crianza del ganado y las condiciones de los camales, así como de los puestos de venta en los mercados.



El candidato de la ID también piensa en un proyecto para dar educación técnica a los estudiantes de los sectores rurales, para que se puedan especializar en agricultura, ganadería, floricultura, etc.



Los cuatro candidatos coincidieron en que llevarán a la Asamblea propuestas específicas para fiscalizar los actos de este Gobierno y del que gane las elecciones en febrero próximo.