El candidato Washington Pesántez, a favor del debate presidencial

Washington Pesántez, candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Unión Ecuatoriana, informó el 15 de diciembre del 2016 que aceptó la invitación a participar en un debate, que le hizo la Cámara de Comercio de Guayaquil. Este encuentro está previsto para el 25 de enero.

Pesántez considera clave ese tipo de reuniones, porque permite que cada candidato exponga sus planes de trabajo y analice los de sus contrincantes. Si un candidato decide no participar en un debate -señala el ex Fiscal-, “mostrará al país que no es digno de representarlo. Si no es capaz de enfrentarse en un ambiente democrático para defender sus ideas, tampoco podrá liderar al Ecuador en el futuro”, dijo según un comunicado difundido por su equipo de prensa.



El candidato cree que es necesario que se abran más espacios para debatir en otras provincias como Pichincha, Manabí o Azuay. De hecho, cree que debería efectuarse uno en cada provincia.



Para el presidenciable, se deberían programar al menos tres o cuatro debates durante la campaña electoral, para tratar temas relacionados con la generación de empleo, la situación económica, seguridad ciudadana, fiscalización, educación y salud.



Esta semana, el Comité Cívico para la Reactivación Productiva de Carchi invitó a Pesántez y el resto de candidatos, para participar en debates sobre un proyecto para mejorar la situación económica de la provincia fronteriza. Aún se espera la ratificación del candidato de Unión Ecuatoriana.



El jueves 15 de diciembre, Pesántez mantuvo actividades de despacho y se reunió con el profesor Robinson Armijos, quien va primero en la lista de candidatos a asambleístas por Santo Domingo.



Los postulantes hablaron de planes de reformar la Ley Orgánica de Educación Superior. El presidenciable publicó en sus redes sociales la propuesta de que haya cursos preuniversitarios evaluados y que cada casona determine el proceso para recibir a los estudiantes.

