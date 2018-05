Canciller Espinosa evita pronunciarse sobre Venezuela, al hablar de su campaña para presidir la Asamblea de la ONU

LEA TAMBIÉN

La canciller María Fernanda Espinosa se refirió a un posible pronunciamiento de Ecuador sobre las elecciones en Venezuela, celebradas el domingo y en donde Nicolás Maduro fue reelegido presidente hasta el 2025.

Durante una entrevista que brindó este martes 22 de mayo del 2018 en Teleamazonas, la Ministra de Relaciones Exteriores al ser consultada sobre el proceso electoral en Venezuela dijo que en el país "no hemos hecho un pronunciamiento público. Nosotros consultamos extensamente con varios actores, se consulta con el Presidente. En este momento el Ecuador no se ha pronunciado porque estamos consultando, estamos preguntando a los observadores que estuvieron presentes allá, estamos mirando las reacciones de los países, estamos estudiando la situación, por eso el Ecuador no ha saltado de manera inmediata a responder (…) Otros países lo han hecho de manera más rápida, nosotros nos estamos tomando todo el tiempo", afirmó.



Ecuador no ha expuesto su postura frente al proceso electoral que ha generado la reacción por parte de los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima, cuyos países se pronunciaron el lunes 21 de mayo y dijeron que desconocen los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.



En represalia por la reelección de Maduro, Washington limitó la venta de deuda -incluidas las cuentas por cobrar- y activos públicos venezolanos en su territorio. Mientras, el Grupo de Lima (Canadá y 13 países latinoamericanos) reducirá el nivel de sus relaciones y bloqueará fondos internacionales a Caracas. La UE ya sancionó a siete altos cargos y promete nuevas acciones.



Frente a la situación en el país gobernado por Maduro, la Canciller solo se refirió a la salida de los ciudadanos de ese país. "El tema migratorio es algo que nos preocupa. Tenemos una mesa permanente de trabajo para hacer un seguimiento, dar atención a los venezolanos que ingresan, tenemos las cifras al corte diariamente. Tengo que señalar, el Ecuador ha solicitado a Venezuela que cierre sus fronteras, sobretodo, antes y durante el proceso electoral...Estamos haciendo nuestro trabajo con responsabilidad”, dijo.

Sobre la crisis política en Nicaragua, mencionó que en ese país existe un “proceso de diálogo que estamos siguiendo muy de cerca. Acaba de terminar un informe la CIDH sobe la situación en Nicaragua y nosotros estudiamos eso. Pero hay muchos problemas que ocurren en los países de la región y nosotros medimos, seguimos todo. Yo tengo un informe diario de lo que ocurre en cada país”.



Espinosa también habló sobre su postura personal frente a los problemas de la región. "Mi posición aquí no interesa. Yo tengo posiciones personales, pero siempre que hablo como Canciller lo hago en representación de Ecuador, con mucha responsabilidad. Yo puedo haber cometido algún error. (..) Hay distintas posiciones sobre las situaciones de lo que ocurre en América Latina, es verdad, pero nosotros tenemos nuestras limitaciones constitucionales, tenemos que respetar esa Constitución, nuestras propias leyes".



La ministra brindó esas declaraciones en el marco de una entrevista sobre su postulación para presidir la ONU. Allí habló sobre los cuestionamientos a su candidatura y aseguró que no existen pruebas que Ecuador y Honduras hayan realizado un intercambio porque ese país no habría respondió al perdido del país.



“En el lenguaje diplomático, Ecuador solicitó un intercambio de votos a Honduras y Honduras nunca respondió (...) esa nota nunca existió de lado de Honduras. Un poco antes de la elección hace una nota y es determinante.

Honduras ofrece el apoyo unilateral al candidato ecuatoriano, no se refiere al pedido de intercambio, eso es lo que ocurrió, por lo tanto jamás Ecuador se comprometió a ayudar a Honduras. Yo me comprometo a dar una copia y que se muestre cómo son esas notas”, agregó la Canciller.



Espinosa espera ser elegida como presidenta de la Asamblea General de la ONU para que Ecuador luego de 45 años pueda presidir el organismo.