Canciller María Fernanda Espinosa acudió a la Asamblea Nacional

La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, solicitó ser recibida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la tarde y noche de este miércoles 23 de mayo del 2018.

“Por respeto a la Asamblea he solicitado dar una justificación personalmente (sobre la ausencia a la comisión general en el Pleno). He compartido con los miembros del CAL una cronología de lo que se ha hecho en materia política” en la frontera norte, señaló la Ministra a su salida de la reunión.



Además, dijo que no pudo acudir al Pleno el 16 de mayo del 2018 debido a que estaba viajando a Rusia, para participar en la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica y Comercial con Rusia. La funcionaria está dispuesta a acudir a una nueva comisión general en el Pleno, si este organismo considera pertinente.



María Fernanda Espinosa goza de un permiso, desde el martes 22 de mayo, para poder participar de la campaña para ocupar la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



La madrugada de este jueves 24 viajará a Nueva York, Estados Unidos “para usar estos días antes de la elección para consolidar la candidatura ecuatoriana”. La licencia será hasta el 5 de junio cuando se realice la votación para elegir al titular de la Asamblea General.



Luego de esa fecha, la Ministra tomará una decisión tras una conversación con el presidente Lenín Moreno, para saber si se mantiene en el cargo o no.