El Canciller integra su equipo de trabajo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El nuevo canciller José Valencia definió algunas líneas de lo que será su gestión en política exterior. El diplomático de carrera señaló el jueves, 14 de junio del 2018, que existe una atmósfera de trabajo favorable en el equipo de la Cancillería y enfatizó que habrá respeto a las normas internacionales y a los intereses nacionales.

“La confianza que el presidente Moreno ha puesto en mí indica la intención de buscar una política exterior que esté asentada en los principios del derecho internacional y el manejo profesional”, dijo en una entrevista con Teleamazonas.



“No olvidemos que la Constitución dice que es el Jefe de Estado el que establece las pautas de la política exterior. Yo, acorde con esas pautas, procederé. Tengo que presentarle al Presidente opciones, políticas... y estoy seguro que con esa interrelación positiva la política exterior del Ecuador va a marchar de una manera que todos queremos que sea, exitosa”.



El Canciller presentó parte del equipo de trabajo que lo acompañará en sus funciones. Andrés Terán será el viceministro de Relaciones Exteriores, Integración Regional y Cooperación Internacional; Santiago Chávez se desempeñará como viceministro de Movilidad Humana; Augusto Saá ocupará la Subsecretaría de América del Norte y Europa.



Mireya Muñoz será la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, José María Borja se encargará de la Coordinación General de Planificación; Rosa Cevallos será la coordinadora administrativa financiera y Verónica Peña, la jefa de Despacho.



En la entrevista con el canal nacional, el Canciller respondió a las inquietudes sobre la posición de Ecuador respecto de las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela y sobre el asilo concedido al australiano Julián Assange, fundador de Wikileaks.



“Recibimos una herencia y sobre esos antecedentes tenemos que trabajar. Es un tema que está pendiente y debe resolverse con ajuste al derecho internacional”, dijo Valencia al referirse al asilo de Assange.

El diplomático señaló que las autoridades ecuatorianas buscarán trabajar con las autoridades inglesas para encontrar una salida diplomática adecuada.



Señaló que mantener la condición del australiano en la Embajada de Ecuador en Londres le ha traído más de un problema al país. Dijo que existen “algunas alternativas” que no se pueden dar a conocer en detalle. “Son contactos muchas veces delicados con la parte inglesa. Tenemos que tomar en cuenta el planteamiento, también lo que ocurre con el señor Assange”.



Sobre las últimas elecciones en Venezuela, que fueron cuestionadas por la oposición de ese país y por organismos internacionales, Valencia afirmó que el Gobierno del presidente Moreno respeta el principio de la autodeterminación y la no injerencia, pero aseguró que existe preocupación por lo que acontece en ese país.



Valencia reiteró que el planteamiento es una consulta popular para refrendar o no los comicios. “La propuesta que hizo Ecuador no es ingenua, hay que buscar las condiciones para que haya una atmósfera propicia. Sabemos que debe existir una serie de medidas internas legales para que sea convocada conforme a derecho.