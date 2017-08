Canciller de Ecuador cree que las sanciones exacerban ánimos en Venezuela

La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, consideró este miércoles, 2 de agosto, que sanciones unilaterales como las de Estados Unidos exacerban los ánimos en Venezuela donde, apuntó, se debe dar prioridad al diálogo para acercar posiciones.

En un encuentro con medios de comunicación, Espinosa insistió en que el Gobierno de su país no interfiere en los asuntos internos de otras naciones y consideró que Ecuador puede servir "como un puente cuando es requerido para participar de espacios de diálogo, de reconciliación y de concertación en los distintos países".



"Por la experiencia que tememos, porque hemos visto muchos años lo que ocurre con posiciones de fuerza, con sanciones unilaterales, con comunicados inflamados y prescriptivos, pensamos que ese no es el camino. El camino es el diálogo, la facilitación, acercar posiciones", dijo.



Apuntó que el Gobierno de Ecuador cree que "efectivamente es necesario un proceso de reconciliación interna en Venezuela, que tenemos que poner de parte para que desaparezca la violencia y la zozobra del pueblo venezolano".



"Las acciones unilaterales, las sanciones, como las, por ejemplo, de Estados Unidos, lo único que hacen es exacerbar los ánimos y afectar el derecho al bienestar y al desarrollo del pueblo venezolano y no acompañamos ese tipo de decisiones", dijo.



El pasado lunes (31 de julio), Estados Unidos impuso sanciones económicas directas contra el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, a raíz del voto para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela, sanciones entre las que figura la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense.



Washington agregaba así a Maduro a la lista de 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos a quienes ha sancionado por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia.



Preguntada por Efe, Espinosa también se refirió por primera vez al traslado a una prisión militar del líder opositor Leopoldo López y del alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, a quienes les fue revocado el arresto domiciliario.



Comentó en ese sentido que hay protocolos de comportamiento que rigen el arresto domiciliario y que fueron violados por ambos.

"Ese protocolo, entiendo yo, fue violado durante la elección del pasado domingo y por eso entiendo que las autoridades venezolanas decidieron suspender ese tratamiento especial que se les había dado a las dos personas", anotó.



El arresto en prisión de ambos líderes opositores ha sido ampliamente condenado por los países de la región, con la salvedad de Bolivia, Cuba, Nicaragua y El Salvador.

Ecuador no se había pronunciado hasta ahora.