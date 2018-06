Caña de azúcar y maíz lideraron en el 2017

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La caña de azúcar y el maíz duro fueron los que más crecieron el año pasado. También se encontraron nuevos cultivos, con tendencia a aumentar, en el campo ecuatoriano, como el aguacate, cebolla blanca, limón, maní, orito y tabaco.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) halló estos cambios en la producción agrícola nacional, cuando hizo la encuesta agrícola Espac 2017 (ver gráfico).



Reinaldo Cervantes, director de la entidad, explica, por ejemplo, que la caña ha tenido un crecimiento significativo en superficie y producción. El 2017 se sembraron 116 000 hectáreas frente a las 109 000 del año anterior, y la mayor parte de las plantaciones se concentra en Guayas.



En el caso del maíz duro, el desempeño fue alto. Su tasa de crecimiento en superficie fue del 17,23%, subiendo a 388 534 hectáreas; y en producción aumentó un 31,62% con 1 436 106 toneladas.



El banano, el producto estrella del país, no tuvo un buen año, ya que hubo una disminución en espacio y cosecha. En palma africana también se sembró menos, pero su rendimiento mejoró con 152 000 toneladas más frente al 2016.



Hubo otros contrastes en el agro ecuatoriano. Pichincha se convirtió en la mayor productora de papa, por encima de Carchi, que ha liderado en este rubro. Cervantes cree que ese desplazamiento se debió a que la provincia del norte fronterizo no sembró tanta papa en el 2017; este año volvió a sembrar en exceso y el precio cayó.



De Pichincha también salió la mayor cantidad de leche, con el 16,27% del mercado. En cambio, Tungurahua lideró la producción de huevos a escala nacional, a través de planteles avícolas. Manabí concentró la mayor cantidad de huevos de campo con 930 000 unidades, y fue para el autoconsumo.



En esta encuesta se volvió a constatar que la producción agrícola del país está concentrada en cuatro provincias de la Costa: Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, ubicadas en la Cuenca del Río Guayas, una zona altamente productiva. Las tierras de la Amazonía no tienen tanta vocación agrícola, excepto con la palma africana que crece en Sucumbíos.