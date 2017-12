Canadá y EE.UU. anuncian cumbre internacional sobre Corea del Norte para enero del 2018

Canadá y Estados Unidos anunciaron el martes, 19 de diciembre del 2017, que celebrarán el 16 de enero del 2018 en la ciudad canadiense de Vancouver una conferencia internacional para abordar la crisis de Corea del Norte.

El anuncio fue realizado en Ottawa por la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.

Tillerson declaró durante una rueda de prensa conjunta con Freeland que Estados Unidos "sigue buscando formas de impulsar la campaña de presión contra Corea del Norte, para enviar un mensaje unificado de la comunidad internacional que no será aceptada como una nación nuclear".



El Secretario de Estado indicó que a la cumbre de Vancouver asistirán los ministros de Asuntos Exteriores de los países que estuvieron implicados en la Guerra de Corea a mediados del siglo XX, a los que se sumarán "otras partes importantes" como Corea del Sur, Japón, India y Suecia.



El ahora llamado Grupo de Vancouver discutirá "cómo mejoramos la eficacia de la actual campaña de presión", además de "cómo prepararnos para las perspectivas de negociaciones", añadió Tillerson.



"El objetivo de la campaña de presión es conseguir negociaciones. Pero no podemos negociar hasta que Corea del Norte esté lista para hablar. He señalado que estamos esperando a que indiquen que están listos para hablar", concluyó Tillerson.

El secretario de Estado y su homóloga canadiense recalcaron en varias ocasiones que la campaña de presión se mantendrá, e incluso se incrementará, "hasta el momento en que acuerden eliminar sus armas nucleares" y que la comunidad internacional pueda verificarlo.



Por su parte Freeland dijo que la cumbre de Vancouver quiere demostrar "que este es realmente un problema global" y que la comunidad internacional está unidad en la "condena" a las acciones del régimen de Pyongyang.



Durante la reunión que mantuvieron hoy en Ottawa, Freeland y Tyllerson también trataron la crisis en Venezuela, el conflicto en Ucrania y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan).