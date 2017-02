Sacha, el mayor campo petrolero del país, aún no tiene un nuevo inversionista privado

El campo petrolero Sacha aún no tiene un nuevo inversionista privado. La información fue confirmada por el ministro de Hidrocarburos, José Icaza, ayer 9 de febrero del 2017.

"Aún no se ha entregado el campo Sacha a nadie. El campo sigue dentro de la operación de Petroamazonas", dijo Icaza.



Considerada una de las "joyas de la corona", por su nivel de producción y reservas, Sacha es el campo productivo más importante de la petrolera estatal Petroamazonas.



El área está ubicada en el cantón Joya de los Sachas, de la provincia de Orellana, y tiene una producción diaria de 72 000 barriles (promedio de enero a junio del 2016), según últimos datos de Petroamazonas.



El campo estaba a cargo de la empresa mixta Operaciones Río Napo donde participaba la empresa venezolana Pdvsa, pero desde el 1 de agosto pasado pasó a Petroamazonas. Esto luego de que Operaciones Río Napo entrara en proceso de disolución y liquidación.



Luego de esto, el Gobierno confirmó en noviembre pasado que buscaba un nuevo inversionista privado para este campo y que esperaba finiquitar en estos días un contrato con la firma china Cerg.



Ayer, el ministro de Hidrocarburos dijo que "esa negociación todavía no está cerrada".



El Gobierno busca para Sacha un socio bajo una figura similar a la firmada en diciembre pasado con Schlumberger para el campo Auca.

La empresa francesa invertirá USD 4 900 millones durante 20 años, a cambio de una tarifa de USD 26 por barril en Auca. Pero además la firma entregó USD 1 000 millones en efectivo al Estado como parte del contrato.



En un principio, estos recursos irían a Petroamazonas, de acuerdo a lo explicado en diciembre del 2015 por el entonces ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda.



Poveda aseguró en esa ocasión que, gracias a ese contrato, los recursos ya no tendrían que salir del Presupuesto General del Estado (PGE), asegurando que el contrato es “positivo” y que permite que Petroamazonas libere recursos para otras de su competencia.



Sin embargo, finalmente estos dineros sí fueron al Fisco, según confirmó ayer 9 de febrero del 2017 el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.



El titular de Finanzas reconoció que los recursos ingresaron al PGE, pero aclaró que los dineros no se utilizaron para el gasto corriente o permanente como por ejemplo pago de salarios. Señaló que se utilizaron para "proyectos de inversión muy importantes", aunque no detalló cuáles.



Las declaraciones se efectuaron luego de que exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli (hoy prófugo de la justicia), dijera en un video difundido en redes sociales que los recursos de esas operaciones se destinaban a gasto corriente del Fisco.



Pareja indicó, además, que se negó a firmar una operación similar con Halliburton para el campo Sacha. En esa área se buscaba un anticipo de USD 1 500 millones para también destinarlos a la caja fiscal, dijo el exministro.



"Me parece una traición a la patria lo que han hecho porque se cogió al igual que Auca a empresas para que se invierta en los campos y evitar que caiga la producción”, sin embargo “la treta era conseguir la inversión en Sacha, pero llevarse USD 1 500 millones para gasto corriente”.



Este Diario reveló en junio del 2016 que las operaciones de liquidez entre el Ministerio de Finanzas y las petroleras estatales están respaldadas en convenios de manejo de liquidez.



Estos acuerdos permiten que el dinero que estas empresas públicas consiguen en el mercado internacional, a través de créditos o anticipos, vayan directamente a Finanzas para su manejo. Luego esta Cartera devuelve estos recursos a las petroleras, pero a plazos.