Culmina campaña electoral en Venezuela con varios reclamos de la oposición

La campaña electoral de Venezuela para los comicios regionales que se celebrarán este domingo culminó hoy, 12 de octubre del 2017, con varios reclamos de la oposición, que ha recriminado la actuación del Poder Electoral, al que acusan de favorecer a los candidatos del Gobierno de Nicolás Maduro.

Solo este jueves el rector electoral Luis Emilio Rondón, el único de las cinco autoridades critico con el chavismo, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está "castigando al electorado en lugar de promover la participación política" al no informar sobre los centros de votación que han sido reubicados.



Dijo que tres días antes de los comicios el CNE decidió cerrar y reubicar casi 300 centros electorales en al menos 15 de los 23 estados del país sin notificar a los votantes, lo que podría afectar a más de 500 000 ciudadanos el día de la contienda, por desconocimiento de sus lugares de votación.



Rondón también introdujo hoy una denuncia contra el canal estatal VTV por "la transmisión de excesivas pautas informativas de campaña electoral" del chavismo.



La Mesa de la Unidad Democrática (MUD, que reúne a partidos contrarios al Gobierno) denunció en varias ocasiones que el llamado "canal de todos los venezolanos" no mostró ninguna de sus actividades proselitistas durante la campaña.



Este jueves, en su última declaración de campaña, la MUD pidió a los venezolanos votar por sus candidatos para desatar un "terremoto político" que prepare el terreno para la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.



"Amanecer el lunes 16 de octubre y ver que ganamos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 de las gobernaciones y el voto popular que vamos a ganar, créanme, es un terremoto político que es irreversible para lograr estar en la antesala de un cambio completo y democrático", dijo el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), el opositor Julio Borges.



El jefe de la Cámara -el único poder del Estado en manos de la oposición- advirtió además de los efectos de la abstención entre los simpatizantes de los partidos antichavistas, que han elegido candidatos unitarios en todos los estados para derrotar al oficialismo.



"Mucha gente piensa que se es fuerte, se es radical, se es contundente diciendo yo no voto, pero si nos ponemos a pensar un segundo nos damos cuenta que esta posición que parece tan fuerte, tan radical, tan determinada termina regalándole a Nicolás Maduro un voto", declaró el político opositor en una rueda de prensa.



El CNE, por su parte, informó a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas y señalada de fraudulenta por buena parte de la comunidad internacional, que el proceso para los comicios marchaba con "normalidad".



La presidenta del cuerpo oficialista, Delcy Rodríguez, aseguró vía Twitter que la ANC "seguirá vigilante del proceso electoral que convocamos para consolidar la paz y la tranquilidad de Venezuela".

Entretanto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pidió que cada voto que se exprese el domingo sea una manifestación contra el "intervencionismo" y el "injerencismo", así como por la defensa de la "identidad nacional".



"Cada voto de cada venezolano tiene que ser un voto por nuestra nacionalidad, por nuestra identidad nacional, por nuestra recuperación nacional en todos los ámbitos, en lo moral, en lo político, en lo social", agregó el ministro en un acto por el "Día de la Resistencia Indígena" -denominación con la que se celebra en Venezuela el 12 de octubre-.



Asimismo, Maduro, que no habló hoy de las elecciones, criticó que España "siga celebrando" como fiesta nacional el 12 de octubre, y emplazó al rey Felipe VI a "pedir perdón" y ordenar una "indemnización histórica" a los pueblos indígenas "que masacraron los Borbones".

"No puede ser que España siga celebrando el 12 de octubre como un día de fiesta nacional. Yo digo desde aquí, fiesta de qué, fiesta de la muerte, fiesta de la invasión, fiesta de la tortura, fiesta del genocidio. Qué celebra España? Qué celebra el rey de España?", dijo el mandatario.



Todos los candidatos oficialistas y opositores realizaron actos de cierre de campaña en los que participaron decenas de miles de personas en todo el país.