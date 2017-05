Una campaña de seguridad vial busca bajar los accidentes de tránsito en las vías de Tungurahua

En Tungurahua se inició este martes, 9 de mayo del 2017, la ‘Semana de la seguridad vial’ que busca bajar los índices de accidentabilidad. Según un informe emitido por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el exceso de velocidad es la segunda causa de muertes en las vías a escala nacional.

La distracción al conducir a causa del uso del teléfono celular, comer y maquillarse mientras se maneja; es un nuevo caso de siniestralidad. “La distracción al conducir ocupa los primeros puestos en los accidentes. La campaña trata que los conductores respeten los límites de velocidad, las leyes y las señales de tránsito”, dijo Jairo Valencia, director de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Tungurahua.



Las actividades que culminarán el viernes 12 de mayo del 2017 incluyen charlas a peatones, estudiantes de las unidades educativas y casas abiertas en parques de las ciudades de Ambato y de Baños.



Valencia dijo que el propósito es que los conductores y peatones conozcan las leyes, las señales de tránsito y las apliquen. La campaña es desarrollada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).



Un informe emitido por la ANT detalla que de acuerdo a los datos estadísticos recogidos a escala nacional se determina que el 15% de los sinistros de tránsito bajaron. El director encargado de la ANT, en Tungurahua, Iván Paredes, asegura que hace falta la concienciación de la gente.



Argumentó que un accidente no solo es producido por el conductor, sino por el peatón al no respetar los pasos cebra y cruzar por sitios peligrosos o al no esperar en las paradas autorizadas. “Cada semana estamos efectuando operativos de control con la Policía y los Agentes de Tránsito para bajar las estadísticas en muertes y heridos”.



Para el conductor Fausto Martínez la campaña es importante porque se puede educar a los niños, jóvenes y adultos, sin embargo, es necesario que la capacitación y las charlas se dicten todo el año en las unidades educativas de la provincia para cambiar la mentalidad de los chicos.