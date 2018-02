Campaña para evitar consumo de droga entre colegiales fue presentada

Uno de cada 10 colegiales declaró haber consumido algún tipo de droga. La edad promedio en la que los menores de edad acceden a estas sustancias está entre los 14 y 15 años. Para prevenir el consumo problemático entre los jóvenes, este lunes 26 de febrero del 2018 la Secretaría Técnica de Drogas presentó la campaña “Aprovecha tu tiempo, elige vivir”.

El proyecto busca reducir el consumo de drogas entre los estudiantes y evitar que el contacto con las sustancias no ocurra a edades tan tempranas. Así lo afirmó Ledy Zúñiga, titular de la Secretaría Técnica de Drogas.



Como parte de la campaña se impulsará el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes en actividades deportivas, culturales y educativas. Se busca sensibilizar tanto a los padres de familia como a los alumnos, de las consecuencias del consumo de estupefacientes.



La funcionaria manifestó que se capacitará a las cabezas de hogar en aptitudes para hablar de drogas y detectar los casos en los que un joven puede estar en vulnerabilidad ante el consumo. El video promocional, elaborado por la Secretaría de Drogas, se difundirá a través de los principales medios de comunicación. También se proyectará en salas de cine del país.



Zúñiga adelantó que en cada provincia varían las sustancias más consumidas por los jóvenes. En Pichincha, por ejemplo, prevalece el uso de marihuana. En Guayas, tiene mayor circulación la droga H. En Bolívar y Azuay, en cambio, se detectó que el alcohol es lo que más consumen los estudiantes.



Según el estudio elaborado por la Secretaría de Drogas, el 40% de los jóvenes que declaró haber consumido, dijo no sentirse escuchado en su domicilio. Además, respondieron que no se sentían valorados. Según Zúñiga, las denominadas narconovelas, que se transmiten por televisión abierta, han creado estereotipos falsos entre los adolescentes. "Ahora los narcotraficantes son los héroes de nuestros hijos", subrayó.



La campaña fue lanzada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El grupo artístico del Instituto Nacional Mejía presentó una obra de teatro, que abordó los problemas que surgen a raíz del consumo de estupefacientes. Aproximadamente 1 000 estudiantes de diferentes instituciones educativas de Quito asistieron al evento.



Francisco Sangoquiza cursa el segundo año de bachillerato en la Unidad Educativa Eugenio Espejo, de Pomasqui. A su criterio, la iniciativa es positiva, ya que permite a los jóvenes conocer los efectos que pueden causar las sustancias sujetas a fiscalización. Destacó el hecho de que se presente la campaña con una obra de teatro, ya que es una forma más atractiva para los jóvenes.