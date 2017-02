La campaña electoral termina el jueves 16 de febrero del 2017

Tras 45 días, el próximo jueves 16 de febrero, a las 23:59, terminará la campaña y se iniciará el silencio electoral. Nadie podrá hacer promoción política hasta las 17:00 del domingo 19, cuando se termine la jornada de votación. La ley prohíbe también la difusión de publicidad estatal para esos días.

Los ocho candidatos presidenciales y sus equipos de campaña preparan eventos que incluyen caravanas y shows musicales. Con estos actos intentarán captar el voto de quienes todavía no han tomado una decisión.



Francisco Rocha, analista político, afirma que la gente indecisa suele decantarse por una opción al ver entusiasmo. “Las personas votan por esperanza y eso puede evidenciarse con grandes aglutinaciones de personas”, expone.



La candidata del Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, tiene previsto cerrar su campaña en Guayaquil. Luego de una caravana, que recorrerá los principales sectores de la ciudad, la concentración final será en la av. 9 de Octubre.



La candidata empezó los cierres de la jornada electoral con anticipación. El fin de semana estuvo en Los Ríos, Chimborazo, Azuay, Cañar y El Oro. El lunes 13 de febrero estará en Esmeraldas y Santo Domingo y entre mañana y el miércoles en Imbabura, Pichincha, Santa Elena y Manabí.



El candidato de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Pulley, afirmó que a las 20:00 del jueves se concentrará en el suburbio guayaquileño. Tiene previsto, desde una tarima, exponer por última vez sus propuestas de campaña. Su equipo aún trabaja en la agenda proselitista para ese día.



Iván Espinel, aspirante a Carondelet por Fuerza Compromiso Social, cerrará su campaña en Manabí, aún no se define si será en Chone o Portoviejo. El candidato recorrió esa provincia desde el viernes 10 de febrero.

El líder de la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso, eligió Guayaquil. Su equipo afirmó que el presidenciable cerrará ahí su campaña, aunque hasta la tarde del viernes la agenda de actividades aún no estaba confirmada.



El candidato oficialista, Lenín Moreno, tiene previsto ejecutar cuatro cierres de campaña. El lunes en la mañana estará en el sur de Quito y en la tarde irá a Manabí. El martes el cierre será en Cuenca, el miércoles en Quito y el jueves en Guayaquil. Las ubicaciones de los eventos se informarán conforme se afinen los detalles.



Lo que sí definió ya Alianza País es el formato de los actos de cierre: arrancarán con una caravana y terminarán con una concentración popular.



Patricio Zuquilanda, presidenciable del Partido Sociedad Patriótica (PSP), empezará su cierre el miércoles en dos distritos de Guayas, aún por definirse. Y el jueves tendrá cierres en el sur de Quito, en Tena y en otros dos distritos de Guayas.



El equipo político del PSP y del binomio todavía analiza el lugar exacto al que asistirán, ya que algunos cierres estarán liderados por los candidatos a legisladores de cada jurisdicción.



Washington Pesántez, postulante por Unión Ecuatoriana, lo hará la noche del jueves en el barrio Ajaví, en el sur de Quito. El candidato llegará a ese sector liderando una caravana motorizada, para luego participar de una concentración política, que incluirá presentaciones musicales.

Paco Moncayo, del Acuerdo Nacional por el Cambio, tiene planificadas varias actividades simultáneas en todas las provincias, el día del cierre. Aunque el programa principal aún no se ha definido.



Según Juan Vélez, jefe de campaña de esa candidatura, esto se ha complicado porque el trabajo debe conciliarse entre los tres partidos que auspician la postulación: Izquierda Democrática, Pachakutik y Unidad Popular. Además de las 30 organizaciones sociales que conforman el Acuerdo.



Para Rocha, esta campaña ha sido diferente a otras que se han vivido en el país. Pues si bien hubo caravanas y concentraciones políticas no han sido “multitudinarias”. Esto -dice- refleja una apatía de la gente ante la política, lo que es “producto de 10 años donde se ha mostrado a la actividad de los partidos como algo malo, casi delincuencial”.



Además, menciona que, ante esta apatía, los candidatos en los 45 días de campaña han tenido que movilizarse y recorrer prácticamente todo el país en busca de apoyo en las urnas. Los ocho presidenciables han visitado 21 provincias en total.



Los únicos territorios que no han sido incluidos en los recorridos y actividades proselitistas de los políticos, desde el lunes 3 de enero, cuando se inició la campaña de manera oficial, hasta el viernes pasado, son Galápagos, Napo y Pastaza.



Las provincias más visitadas han sido Guayas, Pichincha y Manabí con 49, 50 y 16 visitas de los candidatos, respectivamente. Esto coincide con que esos tres territorios son los que más peso electoral tienen, al contener al mayor número de votantes y, por ende, poner el mayor número de escaños para la Asamblea Nacional.



La autoridad electoral también prepara los últimos detalles para la jornada de votación del domingo. Este fin de semana hicieron pruebas en el centro de procesamiento de datos que recibirá la información de las circunscripciones del exterior, que funciona en el auditorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), norte de Quito.