La campaña por la consulta se activa

La campaña electoral de la consulta popular y el referendo constitucional se centrará en la difusión de los cambios propuestos por el presidente Lenín Moreno en las siete preguntas.

El 3 de enero del 2017 se inició el período de 30 días para promover el voto por el sí y por el no. Los representantes de cada tendencia comenzaron a recorrer el país y a realizar mítines para intentar persuadir a los ciudadanos con sus tesis.



Democracia Sí, aunque no se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) -porque no tiene personería jurídica- empezó ayer una caravana que recorrerá el país, desde Quito.



Unas 250 personas se congregaron en el norte de la capital. Gustavo Larrea, líder nacional de la agrupación y amigo del presidente Moreno, explicó que la campaña debe centrarse en explicarle a la gente que los planteamientos del Ejecutivo buscan “devolver las libertades y reestructurar la nación”.



La caravana arribó a Carondelet cerca de las 16:30. Estaba previsto que Moreno los recibiese y que hiciera una declaración en conjunto con Larrea. Eso no sucedió. A la concentración realizada en la Plaza Grande se sumaron otras organizaciones sociales que apoyan el sí. Se instaló una tarima y hubo presentaciones de artistas.



Por la noche, la caravana de Democracia Sí aspiraba a llegar a Santo Domingo de los Tsáchilas. La primera parte del trayecto se completará con Guayas, Santa Elena y Manabí, hasta el martes de la próxima semana. Al final del recorrido pasarán por las provincias amazónicas. La caravana retornará el 1 de febrero a la capital. Ese día habrá una concentración en la avenida Amazonas.



En Guayaquil, en cambio, la promoción a favor de la consulta la empezó Unidad Popular. La organización hizo una votación simbólica en la plaza San Francisco, en el centro de la urbe.



Se instaló una mesa con tres personas, que simulaban ser miembros de una junta receptora del voto (MJRV). Ellos recibían a los ciudadanos que se acercaban y les entregaban una simulación de la papeleta electoral, en la que constaban las siete preguntas que se votarán al 4 de febrero.

En la jornada simbólica estuvieron los principales dirigentes políticos de UP. Entre ellos, Giovanny Atarihuana, Lenín Hurtado, Alonso López, Aracelly Moreno y Luis Chancay. En Cuenca, el colectivo Obvio que Sí!, también lanzó su campaña.



Del lado del oficialismo, la división entre correístas y morenistas volvió a aflorar. Los lanzamientos fueron por separados.



La dirigencia cercana al expresidente Rafael Correa se juntó al Foro de la Mujer. Una de las cuatro organizaciones sociales inscritas para promocionar el no.



Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Paola Pabón y Virgilio Hernández dirigieron una rueda de prensa desde la sede de AP, aunque no lo hicieron a nombre del movimiento oficialista, sino como Revolución Ciudadana y el Comité de la Campaña por el No. Se confirmó que el exmandatario llegará al país hoy y se quedará todo el mes. Recorrerá Ecuador señalando los argumentos contrarios a las preguntas.



La facción morenista tuvo lanzamientos por provincias. Por la tarde se realizaron eventos en el Centro de Quito. Y también en Santa Elena, Carchi y otras provincias del país.



Pero el evento más grande se planeó en Guayaquil. Se esperaba que desde las 18:00 se congregaran los simpatizantes del Gobierno, en los bajos de la Gobernación. El evento sería liderado por el gobernador, José Francisco Cevallos, y los gerentes de campaña, liderados por el asambleísta Michel Doumet.

Cada una de las 36 agrupaciones sociales y políticas que apoyan el sí recibirá un máximo de USD 57 017,77 para contratar espacios publicitarios en medios y vallas. Mientras que cada una de las agrupaciones que van por el no tiene un cupo de USD

488 497,45. Estos montos no son entregados a cada agrupación. Se dan a través del CNE.