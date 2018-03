Una camioneta cae y se volcó sobre una construcción en el norte de Quito

Un fuerte estruendo alarmó a los moradores del barrio Santa Lucía, ubicado en el centro-sur de Quito.

Eran cerca de las 12:00 de hoy, viernes 2 de marzo del 2018, cuando una camioneta que circulaba por la calle Alhajuela se salió de la calzada y cayó sobre una vivienda.



Los vecinos asustados se acercaron a las ventanas de sus viviendas y no sabían qué ocurrió, pues sobre la vía no observaron nada.



Cuando saliron se dieron cuenta que un carro había destrozado el muro de una vivienda cayendo sobre parte de esta.



El teniente de bomberos, Mauro Pichucho, indicó que el vehículo destruyó una bodega del inmueble que se encontraba vacía.



Según el agente de Tránsito William Ayala, dos personas quedaron lesionadas dentro del automotor.



Dos winchas llegaron al sitio para retirar al vehículo, pero la labor no fue sencilla y les tomó más de 40 minutos sacar el vehículo hacia la calzada.



Los moradores del barrio no comprenden cómo ocurrió el incidente pues la calle por donde circulaba el automotor no es una pendiente.



Se presume que hubo una falla en la dirección del vehículo y por ello presuntamente el conductor perdió el control.