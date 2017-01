Un camión se volcó en la Simón Bolívar y dañó un puente peatonal

Un puente peatonal, ubicado en la avenida Simón Bolívar y Juan Baustista Aguirre, en el sur de Quito, terminó afectado tras el volcamiento de un cabezal que transitaba con un contenedor. El hecho se registró la madrugada del martes 24 de enero de 2017, según el reporte emitido por el ECU 911 Quito.

Producto del accidente, según la información proporcionada por el ECU 911, una persona resultó herida. Hasta el lugar se desplazaron una unidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y una unidad de rescate y ambulancia del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.



A las 04:25, la AMT reportó un cierre del sentido sur-norte de la Simón Bolívar. Allí se produjo una fuerte congestión por lo que fue necesaria la aplicación de un contraflujo.



Para los peatones del sector de Patrimonio Familiar, el problema se armó al intentar cruzar la Simón Bolívar. Amparo Morales, al ver el cierre del puente, decidió sortear a los vehículos. "Esta vía es muy peligrosa para cruzar. El puente es necesario para no correr riesgos", dijo

María Colcha logró cruzar hasta el parterre central. Esperó unos minutos y se regresó. "Me voy nomas por el puente porque no voy a poder cruzar", dijo. Lo mismo hicieron varios peatones que, ante la impotencia de no lograr cruzar, decidieron evadir el cordón de seguridad y pasar por un lado del área afectada del puente.



Cerca de las 07:30, el tráfico se normalizó en el sector. Lo cual volvió más peligroso el cruzar la Simón Bolívar. A las 08:20 llegó una cuadrilla de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas para evaluar los daños en el puente.