Cambio de vocales del CNE no incide en elecciones seccionales

El martes, 3 de julio del 2018, vence el plazo que tienen los cinco vocales principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar sus pruebas de descargo. Esto, de cara al informe de evaluación que les remitió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs).

La presidenta del organismo, Nubia Villacís; la vicepresidenta, Ana Marcela Paredes; y los vocales Paúl Salazar, Mauricio Tayupanta y Luz Haro tendrán que entregar, por escrito, todos los elementos y documentos para su defensa. Así lo establece el Mandato de Evaluación de Autoridades.



Los cinco consejeros del CNE recibieron el informe de evaluación el 27 de junio. El contenido del informe no se ha difundido, pero los detalles se conocerán en la audiencia pública, en la que los vocales evaluados expondrán a la ciudadanía sus argumentos. Esto ocurrirá en un plazo no mayor a 10 días, a partir de la presentación de los descargos.



La evaluación a los vocales del CNE se concretó en medio de la organización de dos procesos electorales. El 24 de marzo del 2019 se elegirán

5 668 autoridades seccionales, es decir, alcaldes, prefectos, concejales cantonales y presidentes de juntas parroquiales. Además, se elegirá a los sietes consejeros del Cpccs.



De darse una eventual destitución de los vocales, los cronogramas electorales no se modificarían. Así lo aseguró Diego Tello, coordinador de procesos del CNE. El funcionario señaló que independientemente de lo que ocurra, las fechas no se pueden cambiar.



“Lo dice la Ley, estamos en un proceso electoral y la máxima autoridad es el CNE”.

El artículo 16 del Código de la Democracia establece que ninguna autoridad ajena al CNE puede intervenir, directa o indirectamente, en el desarrollo de los procesos electorales. La normativa no hace referencia a la interrupción de las elecciones, por el cambio de los vocales del órgano rector.



Para Jorge Acosta, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, el proceso debe seguir sin modificaciones. “En derecho público vale solo lo que está escrito”.



Pablo Dávila, consejero del Cpccs Transitorio, subrayó que en la evaluación tomarán la decisión más responsable para evitar que los procesos electorales que están en marcha se vean afectados. Y señaló que esperan hacer la designación a la brevedad posible.



César Ulloa, coordinador de la Veeduría por la Democracia, considera que se debería convocar directamente a un concurso para seleccionar a los nuevos vocales del CNE.



Y cree que en la audiencia pública los cinco consejeros deberán rendir cuentas de algunos procesos que no quedaron claros, como la iniciativa del colectivo Yasunidos, que fue desestimada.



La titular del CNE, Nubia Villacís, ya hizo un primer pronunciamiento sobre el informe. En un comunicado, la funcionaria adelantó que en la evaluación se deslegitimaría la actuación del CNE, así como los resultados de las elecciones seccionales del 2014, de las generales del 2017 e incluso de la consulta popular.

Bajo esa lógica, a criterio de Villacís quedaría en tela de duda la designación de las autoridades electas en esos comicios y la propia conformación del Cpccs Transitorio.



El 23 de marzo, el pleno del CNE aprobó el plan operativo y la declaración del inicio del período electoral. Hasta el momento, ya se emitió el instructivo para las organizaciones sociales que deseen postular candidatos al Cpccs.



El martes, 26 de junio, se iniciaron los talleres de capacitación, en los que se difunden los requisitos que deberán cumplir para postularse al Cpccs.



Por otro lado, La Comisión Técnica del Cpccs transitorio verificará los requisitos de las ternas que envió el Ejecutivo para la ‘Super’ de Control de Poder del Mercado. Los nombres propuestos son David Sperber, Gianina Osejo y Jorge Baeza.

Hasta el momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ha cesado en sus funciones a ocho autoridades. La evaluación al Consejo Nacional Electoral se inició el 4 de abril pasado. La decisión final se anunciará en 10 días.