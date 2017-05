Cámara de Acuacultura: Aún no hay reportes de tilapia afectada por virus que alertó la FAO

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió este 26 de mayo sobre la presencia de un virus en la tilapia. Si bien este no afecta a la salud humana puede causar problemas a la seguridad alimentaria.

El virus de la tilapia lacustre (conocido por sus siglas en inglés TiLV - Tilapia Lake Virus) ha sido confirmado en cinco países: Colombia, Ecuador, Egipto, Israel y Tailandia.



En Ecuador la Cámara Nacional de Acuacultura informó este viernes 26 de mayo que no tiene reportes en el sector privado sobre enfermedades que estén afectando a los peces.



José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, señaló que para advertir la presencia de un patógeno en el sector acuícola de un país se requiere el pronunciamiento de un ente regulador. En el caso de Ecuador precisó que esta tarea le compete al Instituto Nacional de Pesca. En la página web de esta entidad, hasta las 16:00 de hoy, no había ningún comunicado al respecto.



Para conocer los criterios técnicos sobre la alerta de este virus, Camposano señaló que este lunes 29 de mayo se reunirá con el director del Instituto Nacional de Pesca. En el caso de no tener resultados en esta dependencia, Camposano expresó que requerirá a la FAO la información para sustentar la presencia de esta enfermedad.



En el 2016, Ecuador exportó 4,6 millones de tilapia a Estados Unidos, esto representa USD 11,7 millones, informó la Cámara Nacional de Acuacultura.

La tilapia es una parte importante en la gastronomía de varios sitios del Ecuador. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO



En un comunicado difundido por la FAO, la organización advierte que la enfermedad es muy contagiosa y que se está propagando entre la tilapia tanto cultivada como la silvestre.



Por considerarlo como uno de los pescados de mayor importancia en el mundo para el consumo humano, la FAO invita a los países importadores de tilapia a tomar las medidas apropiadas, entre ellas exigir certificados sanitarios y disponer la cuarentena, según el Sistema Mundial de Información y Alerta (SMIA) creado por la entidad.



“No se sabe aún si la enfermedad puede transmitirse a través de productos de tilapia congelados, pero es probable que el TiLV pueda tener una distribución más amplia de lo que sabemos hoy y supone una amenaza importante para el cultivo de tilapia a nivel mundial”, alerta el SMIA.



El TiLV pertenece a la familia de los virus orthomyxoviridae, en la que también se incluye el virus de la anemia infecciosa del salmón, que ha causado graves daños en la industria salmonera.



Las tilapias son la segunda especie más importante en términos de volumen en la acuicultura mundial, aportando alimentos, empleos e ingresos a nivel interno y por exportación para millones de personas, incluyendo muchos pequeños productores.