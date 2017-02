El calor afectó a los miembros de las mesas electorales y los votantes de Tonsupa

En la parroquia Tonsupa, de Atacames (Esmeraldas), el sol hizo que unas siete mesas se cambiarán de lugar, en el recinto electoral del colegio Nelson Estupiñan. En ese sector de Esmeraldas la temperatura alcanzaba los 32 °C.

En elecciones anteriores, el sol no había sido un problema porque las juntas se instalaban dentro de las aulas. Pero esa infraestructura resultó afectada con los últimos sismos. "Para prevenir una desgracia se decidió instalarlas en el patio, pero el calor es insoportable", señaló la coordinadora de ese recinto María Loor.



A las 14:30 aproximadamente, los integrantes de unas siete mesas empezaron a protestar porque no soportaban el sol. "Estamos aguantando desde las 07:00. Pedimos una solución o nos retiraremos aunque nos multen", decían los integrantes de las mesas.



El CNE tomó la decisión de ubicar las urnas cerca de las aulas afectadas. "Es un riesgo, pero esperamos que solo sea hasta que el sol baje”, señaló Loor.



Los votantes de esa parroquia asistían a sufragar con paraguas, sombreros y gorras para protegerse del sol. "Luego de votar vamos a ir a la playa en Familia para refrescarnos", dijo Angela Garcia.



Los comerciantes, en cambio, aprovecharon para vender helados, agua de coco, refrescos, colas y jugos. "El sol nos acompañó. He vendido unos USD 100 en aguas y colas", afirmó el vendedor Cesar Intriago.



Según la Delegación del CNE en Esmeraldas, en el cantón Atacames nose han registrado incidentes hasta las 15:30.