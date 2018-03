Primeras manifestaciones en California antes de la llegada de Trump

Las primeras manifestaciones contra la primera visita del presidente Donald Trump a California se registraron este lunes 12 de marzo del 2018, en el estado más poblado de Estados Unidos y bastión demócrata.

Casi 200 personas protestaron en el centro de San Diego para denunciar la llegada del mandatario y en particular su política contra la inmigración en esta ciudad fronteriza con México.



El presidente republicando debe aterrizar el martes hacia las 11:30 locales (19:30 GMT) para dirigirse a la localidad de Otay Mesa, al sur de San Diego y donde se exponen los ocho prototipos del muro que quiere construir sobre unos 3 000 kilómetros de la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña.



Ariel Norcross, presente en la manifestación del lunes, tenía una pancarta en la que se leía: “No quiero la política (de Trump) en mi estado, en mi país”.



“Esos ocho prototipos no sirven de nada (...) La gente puede burlar los muros, es un despilfarro del dinero de los contribuyentes”, añadió.



Para el martes, 13 de marzo se esperan varias manifestaciones para protestar por la visita del mandatario al estado.



"No sé por qué se tardó tanto en venir, pero se está dando cuenta de que el lugar en el que encuentra más oposición es aquí en la frontera, aquí en California, dijo Ali Torabei, otro manifestante.



La visita se produce en un momento de alta tensión entre su gobierno y el estado, especialmente en asuntos migratorios. Pues el fiscal general Jeff Sessions acusó a California de obstruir deliberadamente la aplicación de leyes federales al ofrecer protección a los inmigrantes indocumentados.