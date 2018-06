En Cali se organizó la primera capilla ardiente por los periodistas

LEA TAMBIÉN

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra recibieron el primer adiós en la ciudad colombiana de Cali. Lo hicieron de parte de los periodistas locales, quienes colocaron sus cámaras, micrófonos y grabadoras en el suelo, junto a sus fotografías y sus féretros.

“Venimos por solidaridad, dijo Diana Aguilar, periodista de El Tiempo Televisión y City Tv. “Si no hubieran ellos habríamos sido nosotros. La libertad de prensa no tiene que ser vulnerada ni con la vida ni con ninguna clase de violencia”, agregó.



Hasta la sala de velación, en el sur de la urbe, llegaron también miembros de organizaciones civiles y de la comunidad ecuatoriana residente en Colombia.



El gobernador del Cabildo Kichwa Runa-Pura, Luis Hector Amaguaña, orinuno de Cotacachi, se acercó a la capilla ardiente para expresar su pésame a las familias y realizar una oración por el descanso de los tres comunicadores.



“Aquí en Colombia no los vamos a olvidar, que esto sea para dignificar su nombre y su memoria”, dijo Juliana Velez, asociación de derechos humanos Nomadesc.



De parte del Ecuador, dieron el pésame a los allegados Jorge Costa, secretario Nacional de Inteligencia y el comandante de la Policía Nacional, Néstor Villegas, quienes han acompañado a los familiares en su visita a Cali.



“Ustedes son una fortaleza suficiente para continuar en la lucha, de lo que seguirá adelante. De no haber sido por su constancia no les hubiésemos tenido hoy a los cuerpos”, dijo Costa.



Este miércoles, 27 de junio del 2018, los cuerpos serán repatriados en un vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que parte desde Cali a las 08:10 hacia el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Se tienen previstos dos días de honras fúnebres para los comunicadores.