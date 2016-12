Así quedaría el calendario de feriados hasta el 2020 con la nueva ley

Ayer, 13 de noviembre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Feriados que establece, entre otras cosas, el traslado de los feriados que coincidan con un fin de semana (sábado y domingo) o un día entre semana (martes, miércoles y jueves) a los días lunes o viernes.

La Ley regirá para el descanso de Navidad y fin de año de este 2016. Así, los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero de 2016 -que caen en domingo- se traslada al lunes 26 de diciembre y lunes 2 de enero respectivamente.



Otra fecha de feriado durante el 2017 que se modificará con la ley será la de la Batalla de Pichincha (miércoles 24 de mayo) que pasará al viernes 26 del mismo mes. Por otro lado, el día de descanso por el Primer Grito de la Independencia (jueves 10 de agosto) será el viernes 11. Fuera de estos, no habría más modificaciones en las fechas de descanso obligatorio del 2017.

Imagen referencial. El proyecto de Ley que regula los feriados nacionales y locales fue aprobado el 13 de diciembre de 2016 en el Pleno de la Asamblea Nacional con 84 votos a favor y dos en contra. Foto: Marcel Bonilla/ EL COMERCIO

En el 2018, el Día del Trabajo, feriado por el que se libraba el 1 de mayo de cada año será trasladado al lunes 30 de abril. Adicionalmente, el descanso por la Batalla de Pichincha también se moverá del jueves 24 de mayo al viernes 25.



Lo mismo sucede con la Independencia de Guayaquil (martes 9 de octubre) que se trasladará al lunes 8 según la Ley de Feriados. El Feriado por Año nuevo para recibir al 2019 incluye, por decreto presidencial un puente vacacional el lunes 31 de diciembre de 2018 y el martes 1 de enero de 2019.



En el 2019, el Día del Trabajo también tendrá un traslado del miércoles 1 de mayo al viernes 3 pues, de acuerdo a la Ley aprobada en la Asamblea, los feriados caen en días miércoles y jueves deben ser librados los días viernes de la misma semana. Esto, sin embargo, no aplica para los días 1 de enero, 25 de diciembre y el martes de Carnaval.



El 24 de mayo de 2019 coincide con un día viernes, por lo que el feriado de la Batalla de Pichincha no será trasladado a otra fecha en ese año. Sin embargo, el descanso por el Primer Grito de la Independencia (sábado 10 de agosto de 2019) sí se verá modificado pues será el viernes 9 de agosto de acuerdo a lo especificado en la Ley.



Lo mismo sucede con la Independencia de Guayaquil en ese año que se traslada del miércoles 9 al viernes 11 de octubre. Mientras que los feriados de Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca pasarán al viernes 1 y lunes 4 de noviembre respectivamente.



Por decreto del presidente Rafael Correa, en el 2020 el feriado de Año nuevo incluye los días lunes 30 y martes 31 de diciembre de 2019 con puente vacacional. En ese año, el único feriado en modificar su fecha de celebración será el de la Batalla de Pichincha que se traslada del domingo 24 al lunes 25 de mayo según la Ley.



La propuesta de la Ley de Feriado aprobada ayer fue enviada al Ejecutivo para observaciones. Con el proyecto quedarían 11 días de descanso a escala nacional más uno local. Los feriados no serán recuperables, por lo que los sectores que no puedan parar sus actividades tienen dos opciones: Buscar otros días para el descanso obligatorio o pagar a los trabajadores por los días trabajados.

Adicionalmente, la Ley aprobada en la Asamblea Nacional da la facultad al Presidente de la República de disponer de puentes vacacionales o suspender la jornada de trabajo en días que no son de descanso obligatorio por medio de decreto presidencial. Estos, sin embargo, sí serán recuperables.