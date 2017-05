Consejo de la Legislatura calificó sus primeros ocho proyectos

La tarde de este lunes 29 de mayo de 2017, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) se reunió por primera vez en el período. El órgano calificó los primeros ocho proyectos de su gestión y archivó otros tres.

El CAL, de mayoría oficialista, calificó y asignó a comisiones los siguientes proyectos:

1.Reformas al Código de la Niñez, sobre pensiones alimenticias (Comisión de Justicia)

2. Ley para la aprobación y extinción de personas jurídicas con finalidad social (Comisión de Participación Ciudadana)

3. Reformas a la Ley de Transporte Terrestre (Comisión de Desarrollo Económico)

4. Reformas a la Ley de la Contraloría (Comisión de Justicia)

5. Reformas a la Ley de Servicio Público (Comisión de los Trabajadores)

6. Reformas a la Ley de personal de las Fuerzas Armadas (Comisión de Soberanía)

7. Reformas a la Ley de Justicia Laboral (Comisión de los Trabajadores)

8. Ley de fijación de límites territoriales internos (Comisión de Gobiernos Autónomos).



Además, decidió archivar:



1. Ley de Creación de la Universidad Estatal de Santo Domingo

2. Ley del Sistema Nacional de Cuidados

3. Reformas al Código de la Democracia



Las dos primeras no fueron calificadas bajo el argumento de que aumentaba el gasto público, lo que es inconstitucional. Este tipo de leyes solo pueden ser propuestas por el Presidente de la República.



Mientras que los cambios a la Ley Electoral, propuestos por la exlegisladora oficialista Gina Godoy, no pasaron porque según Patricio Donoso (Creo-SUMA) otorgaban muchas atribuciones al Consejo Nacional Electoral para la aprobación de nuevos movimientos y partidos políticos.



Aunque en el orden del día no se incluyó el análisis de la Ley que regula el odio y la discriminación en las redes sociales, que fue presentada por el expresidente Rafael Correa en el último día de su mandato; sí se trató, según Donoso.



El vocal de la alianza opositora explicó que el CAL pidió un alcance al Ejecutivo sobre el objetivo de la norma y agregó que la calificación no procedió porque no existe el informe de la Unidad de Técnica Legislativa.



Soledad Buendía (AP) explicó que el proyecto no trata de regular las cuentas personales de Twitter o Facebook ni impedir que se utilicen estos medios, sino que propone que se establezcan mecanismos para que las empresas que proveen este servicio puedan crear alertas para evitar la discriminación y el odio.



Sin embargo, la oposición ha pedido su archivo. César Carrión (Creo-SUMA) lo solicitó a través de un comunicado oficial. Mientras que Guillermo Celi lo hizo a través de Twitter, dirigiéndose al presidente Lenín Moreno.