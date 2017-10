Cadena perpetua para asesino que engañó a niña por Facebook en Argentina

Un tribunal argentino condenó este jueves 19 de octubre de 2017 a cadena perpetua a un hombre que engañó a una niña de 12 años por la red social Facebook, la secuestró y la mató, en un caso que conmocionó al país el año pasado.

Se trata del primer juicio por un caso de feminicidio y 'grooming' (acoso sexual virtual a niños y adolescentes), desde que se tipificó ese delito a fines de 2013. La condena fue por homicidio triplemente calificado.



El acusado, Jonathan Luna, de 27 años, abusó de “su condición de varón dominante y como no logró con esa dominación su objetivo, cometió el crimen”, según la sentencia judicial leída en un tribunal de Bahía Blanca (700 km al sur) .



También consideró que “se aprovechó de una situación de indefensión de la víctima”, que “la contactó mediante un engaño” y que “le provocó asfixia”, entre otros puntos.



“Micaela, volá alto, hija”, gritó entre llantos Mónica Cid, la mamá de la niña al término de la lectura de la sentencia.



La niña Micaela O., que vivía con sus padres en Bahía Blanca, salió de su casa el 23 de abril de 2016 y nunca volvió.



Estuvo desaparecida 35 días, durante los cuales se hicieron una decena de marchas para reclamar por ella, hasta que fue hallada muerta el 28 de mayo de 2016, en un descampado a siete kilómetros de Bahía Blanca.



Tras el hallazgo del cuerpo, Luna, que tenía varios perfiles de Facebook falsos, confesó que la había conocido a través de engaños por la red social, en la que se hizo pasar por una niña con el objetivo de violarla.



“La maté porque no quiso tener relaciones sexuales conmigo”, dijo Luna al ser atrapado.



La autopsia determinó luego que Micaela Ortega fue estrangulada con una camiseta y golpeada en la cabeza, que no presentaba signos de haber sido abusada y que la muerte ocurrió el mismo día en que se denunció la desaparición.



Luna es “un antisocial, sin remordimientos y manipulador; alguien que manifiesta desprecio por los demás y buscar satisfacer necesidades egoístas”, describieron las pericias psicológicas.

Por tener antecedentes penales-cuando mató a la niña estaba prófugo por una condena por robo-, Luna no podrá pedir libertad condicional cuando cumpla 35 años de prisión que cumplirá en una cárcel de Florencio Varela (periferia sur), determinó el tribunal.