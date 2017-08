Ministro del Interior dice que se activó la búsqueda del exministro Walter Solís

El ministro del Interior, César Navas, aseguró este 17 de agosto del 2017 que se activó en la Policía Nacional para la ubicación del exministro de Obras Públicas y exsecretario de Senagua, Walter Solís.

Esto luego de que la fiscal Diana Salazar dispusiera a la institución ubicar-localizar y trasladar a su despacho al exfuncionario el próximo martes 22 de agosto.



"Hay una Unidad Especializada de la Policía que trabaja directamente con la Fiscalía y se activa a nivel nacional en un dispositivo de búsqueda con todas las unidades (...) ya se ha dispuesto a Migración y demás para poder localizarlo", indicó.



Navas no confirmó si Solís está o no en el país. "Se está trabajando en eso", refirió.



El pedido de la Fiscalía constituye un segundo llamado a Solís, quien está involucrado en el caso Odebrecht por presunta asociación ilícita.



A él se lo menciona en uno de los proyectos que se adjudicaron a la empresa brasileña: el trasvase Daule Vinces por USD 191 millones.



Navas también se refirió al pedido de rectificación que le solicitó el exfiscal Galo Chiriboga, quien afirmó que supuestamente se ha cometido un error en la divulgación de información sobre un viaje al exterior el lunes 14 de agosto cuando fue retenido para que ampliara su versión en la Fiscalía.



Añadió que dicho pedido no cabe porque se cumplió con una disposición con datos objetivos. "El señor Chiriboga se encontraba en ese momento en el aeropuerto, otra cosa objetiva es que el señor Chiriboga tenía un pasaje. Entonces, si él iba a abordar o no iba a abordar el avión, tendrá que explicárselo a la Fiscalía", anotó.



Dijo que en todo caso, se ha solicitado investigar si quizá hubo un mal proceder de la Policía en el momento de la notificación a Chiriboga en el Aeropuerto de Quito.



El ministro Navas también comentó sobre el regreso al país del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli. Reiteró que como titular de la Cartera de Estado no tenía conocimiento de los días ni las fechas y que como Policía Nacional tenían la obligación de dar todas las facilidades una vez que se conoció que regresaba a Ecuador.

Navas dio estas declaraciones en el marco de un recorrido en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Allí constató la intervención de la Policía Nacional en materia de seguridad.