Policía de EE.UU. busca a autor de tiroteos que dejan tres muertos

La policía de Estados Unidos buscaba activamente el miércoles 18 de octubre de 2017 a un hombre señalado como el autor de dos tiroteos sucesivos cerca de la ciudad de Baltimore, que dejaron tres muertos y dos heridos graves.

El sospechoso fue identificado como Radee Prince, de 37 años, de Wilmington, la principal ciudad del estado de Delaware.



“Este es un individuo peligroso. Esta persona le disparó a seis personas en un día”, dijo a periodistas el jefe de policía de Wilmington, Robert Tracy, y agregó que los ataques no fueron aleatorios.



Prince es buscado por dos incidentes con arma de fuego: uno temprano en Edgewood, una localidad al norte de Baltimore, capital de Maryland, y a una hora y media de Washington DC; el otro a media mañana en Wilmington, según un comunicado de la policía.



Tres personas murieron en el primer tiroteo, ocurrido en una empresa de venta de placas de granito justo antes de las 09:00 (hora local) , dijo Jeffrey Gahler, comisario del condado de Harford, donde está Edgewood.



Además de los tres muertos, otras dos víctimas fueron trasladadas a centros médicos en estado grave.



La fuga del tirador motivó el cierre de escuelas del área, así como del set de grabación de la serie de Netflix 'House of Cards'.



Gahler dijo que Prince estaba vinculado a la empresa donde tuvo lugar el primer tiroteo, Advanced Granite Solutions. “Aparentemente fue un ataque a personas específicas, y se limitó a esa empresa”, dijo.



Las cinco víctimas eran también empleadas de esa firma, dijo Gahler, negándose a dar más detalles sobre ellas. Otras personas estaban en el local cuando ocurrió el tiroteo, agregó.



El tirador fue identificado por la víctima del segundo tiroteo, quien lo conocía, dijo por su parte Tracy en rueda de prensa.



El sospechoso huyó del primer ataque en un automóvil registrado en Delaware, dijo Gahler, y agregó que el hombre buscado “tiene antecedentes penales .



El comisario agregó que la policía no tiene elementos para creer que el atacante haya tenido ayuda de otra persona y que los esfuerzos están enfocados en su captura, para lo cual se desplegaron agentes de la policía federal (FBI) y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) .



La revista Variety informó que el set de 'House of Cards', que se filma en Maryland aunque transcurre en la capital estadounidense, fue asegurado mientras la policía buscaba al atacante.



El productor ejecutivo de la serie, Dana Brunetti, se refirió al incidente en Facebook. “Disparos cerca del set de 'House of Cards'”, escribió.



Algunas escuelas de la zona reabrieron horas después, de acuerdo con autoridades educativas de Harford.



Estos tiroteos con víctimas son los más recientes en Estados Unidos, un país donde este tipo de episodios se han vuelto frecuentes.



El 1 de octubre un hombre abrió fuego desde un cuarto de hotel contra miles de asistentes a un concierto callejero de música country en Las Vegas, dejando 58 muertos y más de 500 heridos, en el peor tiroteo masivo de la historia reciente del país.

En lo que va del año, en Estados Unidos se registraron 285 tiroteos con más de cuatro víctimas, según la policía.