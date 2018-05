Buses de Guayaquil son retenidos por supuesta manipulación en sistemas GPS

LEA TAMBIÉN

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) retiró de circulación en Guayaquil a ocho buses urbanos por haber alterado su dispositivo GPS. Así lo informó la mañana de este martes 29 de mayo del 2018, el gerente de ese ente, Andrés Roche, quien también indicó que no permitirá la manipulación de los dispositivos por parte de los conductores.

El descubrimiento se dio luego de que la empresa de alianza estratégica JcDeCaux-Ecuador S.A, encargada del Sistema Integrado de Transporte Urbano, haya informado acerca de un comportamiento “anormal” en el sistema tecnológico de los vehículos implicados.



El dispositivo GPS funciona para monitorear la actividad del transporte, el cumplimiento del recorrido, el uso de paradas y la apertura de las puertas únicamente en los lugares permitidos.



El jefe de operaciones de la ATM, Luis Lalama, manifestó que los buses retenidos son de diferentes sectores del norte y sur de la ciudad.

Los buses sancionados permanecerán retenidos por 15 días y deberán pagar una multa de USD 1 160 y en caso de reincidencia serán retirados de circulación.



“Esto debe servir de advertencia para cualquier transportista que piense que puede burlar a la institución. El sistema nos alerta de esta manipulación y lo hicieron para que no sepamos que excedían la velocidad, para que el sistema no los multe automáticamente”, explicó Roche.



Agregó que la irregularidad es un mal ejemplo, pero que no afecta las estadísticas sobre el respeto hacia los límites de velocidad de la ciudad.



Durante el mes de abril de este año, la ATM presentó cifras que indicaban que los buses urbanos con el sistema GPS instalado, habían disminuido los accidentes de tránsito en un 40% entre septiembre del año pasado y febrero del período actual. Faltan 100 buses en implementar el dispositivo GPS, para quienes la entidad dará un plazo de dos semanas.



El gerente de la entidad de transporte también aseguró que “en los próximos tres meses, tendremos el control automatizado de las puertas”.