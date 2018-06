Un bus interprovincial se incendió en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Un bus interprovincial de dos pisos se incendió en el sector de La Garzota, en Guayaquil, la mañana de hoy, sábado 16 de junio del 2018. El Cuerpo de Bomberos controló el fuego.

El ECU 911 alertó del incendio a las 10:00 de hoy, salía humo del bus de una cooperativa de transporte de pasajeros interprovincial que se encontrada en la avenida De Las Américas, en el sector de La Garzota, en Guayaquil. El Cuerpo de Bomberos informó que no se registraron personas heridas, pero sí daños materiales.



Los casacas rojas llegaron hasta el lugar y controlaron el incendio del vahículo. Además, se realizó la limpieza del área con el objetivo de evitar problemas con los vehículos que transitan por la zona. El hecho no alteró la circulación vehicular en ese punto del Puerto Principal.



Las autoridades el ECU 911 no han informado, hasta el momento, sobre las causas del incendio del bus. Tampoco trascendió si se encontraban trasladando pasajeros.