Buque que iba con carga a Galápagos se varó frente al puerto de Posorja

El buque Isla Bartolomé que llevaba carga a Galápagos se varó cerca del estero Cascajal, frente a la parroquia Posorja (Guayas).

Durante la mañana de este viernes 24 de febrero del 2017, equipo de remolques de la Armada intentan sacar a flote al buque que sufrió el percance a la altura de la boya 6C, ubicada frene a Posorja, la tarde del jueves 23 de febrero.



También se realizan labores de rescate de la carga. El barco llevaba abastecimiento en 160 contenedores con alimento congelado y no perecible para Galápagos.



Se conoce que la tribulación del buque fue rescatada por lanchas camaroneras que pasaban por el lugar. Aún no se han reportado las posibles causas del hundimiento.



Con un sobrevuelo se identificó una ligera mancha de combustible no persistente. La Armada informó en un comunicado que "el liquido por su condición se evaporará y se cree que no causará daños al medio ambiente".



El isla Bartolomé tiene una capacidad de 3 831 toneladas y es utilizado para la transportación de carga desde Guayaquil hacia Galápagos desde el 2015.