Bucaram propone días festivos de la Biblia, de la Familia, De la Oración y del Ministro

Abdalá Bucaram Pulley afirmó la tarde de este lunes 16 de enero del 2017 que su cuenta en Twitter fue hackeada desde “un sector de la capital”. El candidato presidencial de Fuerza Ecuador (FE) denunció que tiene indicios del delito informático y que los dará a conocer a detalles en las próximas horas.

El postulante afirmó que desde las 21:30 del domingo 15 de enero, su cuenta fue tomada para publicar “contenidos bochornosos” en contra del candidato a la vicepresidencia de la alianza Creo-SUMA, Andrés Páez, con quien se solidarizó. Según él, se trató de imponer una política de odio, difamación y destrucción familiar en contra del compañero de fórmula de Guillermo Lasso.



“Esa no es la conducta de nuestra candidatura, nosotros buscamos construir un Ecuador sin odios y lamentablemente vemos como quienes hablan de obras con amor solo obran con odio.



Rechazamos enfáticamente todo ese contenido que agredía al individuo, al ser humano y la familia de Andrés Páez”, anotó.



Estas declaraciones las realizó Bucaram tras la firma de un acuerdo con la Iglesia Cristiana Evangélica del Ecuador, en el norte de Guayaquil. En la cita se firmó un documento en la cual los evangélicos se comprometieron a respaldar su candidatura.



Bucaram, en cambio, se comprometió a cumplir 11 puntos de llegar a Carondelet. Entre ellos consta la conformación de la Secretaría Nacional de Cultos, con rango ministerial. También la nacionalización como días festivos los días de la Biblia, de la Familia, De la Oración y del Ministro.



“Eso no me vuelve religioso, me vuelve un hombre temeroso de Dios. Yo sí sueño con un país para mis hijos donde el odio no sea lo que consumamos todos los días, sino el amor”.



El presidenciable aseguró que además promoverá una consulta popular para reformar la Constitución y que “Dios esté en primer lugar en la Constitución”.