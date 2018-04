Se vence el plazo dado por el juez y Lula no se entrega a Justicia

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silvano no se entregó este 6 de abril del 2018 a la Policía en el plazo que le dio el juez Sérgio Moro para que empezase a cumplir una condena a prisión por corrupción.

De acuerdo a la orden expedida el jueves por Moro, quien está a cargo de la megacausa de corrupción conocida como "Lava Jato" ("Lavado de autos"), Lula, condenado por corrupción en segunda instancia, tenía tiempo hasta hoy a las 17:00 (15:00 de Ecuador y 20:00 GMT) para presentarse en la Policía Federal (PF) de la sureña ciudad de Curitiba y ser arrestado.



Sin embargo, pasado el plazo para entregarse, el ex líder sindical continuaba presuntamente en la sede del sindicato de los metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, región metropolitana de Sao Paulo, frente a la cual se reúnen cientos de sus seguidores en señal de apoyo.



De acuerdo a lo publicado por la estatal Agencia Brasil, la Policía Federal está negociando con la defensa de Lula las condiciones para que el ex mandatario se entregue, sea en Curitiba o en Sao Paulo, incluso después del plazo ordenado.



La expectativa en Brasil respecto al desenlace de la situación es cada vez mayor.​