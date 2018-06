Corte Suprema de Brasil suspende la importación de camarón ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

La Corte Suprema de Brasil concedió una cautelar solicitada por los productores brasileños de camarón y que suspende provisionalmente la importación del crustáceo procedente de Ecuador, el mayor productor sudamericano de este alimento, informaron este martes, 5 de junio del 2018, fuentes oficiales.

El anuncio se produjo tan sólo un año después de que, tras intensas negociaciones y casi 20 años de veto, Brasil, mayor mercado de Sudamérica, aceptara abrirle finalmente las puertas al camarón de Ecuador, cuyos productores buscan diversificar los destinos para uno de los productos más importantes en la economía del país andino y que representa el 2,5% de su producto interior bruto (PIB).



La cautelar en favor de los productores brasileños fue concedida por la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lucia Antunes, quien condicionó el ingreso del camarón ecuatoriano a Brasil a que el Ministerio de Agricultura realice un estudio sobre el riesgo de la importación, informó hoy la corte en un comunicado.



La importación había sido suspendida inicialmente en julio del año pasado por un juez federal de primera instancia, pero un tribunal de segunda instancia revocó la primera decisión en octubre y autorizó los embarques, por lo que los productores recurrieron a la Corte Suprema y fueron atendidos.



Según la Magistrada, en su decisión tuvo en cuenta los impactos sanitarios, ambientales y económicos que la importación del camarón ecuatoriano puede tener en Brasil.



En la petición ante el Supremo, presentada en conjunto por la Asociación Brasileña de Criadores de Camarón (ABCC) y por el gobierno regional de Maranhao (un importante estado productor en el nordeste de Brasil), los demandantes aseguraron que la importación fue autorizada sin que el Gobierno hiciera un estudio de riesgos.



Los denunciantes alegaron que la importación provocará "daños y transtornos ambientales irreparables en el territorio brasileño y amenazas a la salud de la población y al orden económico".



Como sustento citaron un informe en que el propio Ministerio de Agricultura admite que hay diez enfermedades que afectan a los cultivos de camarón en Ecuador y que no están presentes en Brasil, por lo que la importación puede introducir esas plagas al país y diezmar la producción nacional.



En su sentencia, Antunes afirmó que la "seriedad de los estudios técnicos y académicos" presentados por los demandantes y los datos del propio estudio del Ministerio de Agricultura "indican la potencialidad de que la importación cause daños a la sociedad brasileña".



Agregó que la decisión no prohíbe la importación y tan sólo la condiciona a la presentación de un estudio de riesgos mientras que la Justicia se pronuncia definitivamente sobre el asunto.



Según un estudio encomendado por el Gobierno ecuatoriano, la actual demanda brasileña por camarón es entre tres y cuatro veces superior a la oferta debido a que la producción nacional se redujo en un 40 % por la propagación en los cultivos de una enfermedad conocida como la mancha blanca.



Ecuador se considera capaz para atender al menos el 50% de un déficit brasileño en la oferta de camarón calculado en 45 000 toneladas anuales.



En los últimos meses, al menos 23 empresas ecuatorianas productoras de camarón se habilitaron ante el Ministerio de Agricultura de Brasil para colocar su producto en el país y cinco llegaron a realizar embarques.