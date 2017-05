Brasil cancela cita parlamentaria sobre Venezuela por la situación de Temer

El Congreso de Brasil ha cancelado una reunión de parlamentarios latinoamericanos que iban a debatir la crisis venezolana debido a la delicada situación del presidente brasileño, Michel Temer, informaron hoy (22 de mayo de 2017) a Efe fuentes oficiales.

"En la decisión pesaron los últimos acontecimientos", explicó un portavoz de la Cámara de Diputados en relación al escándalo que ha puesto contra las cuerdas a Temer, investigado por la Corte Suprema por supuestos delitos de corrupción y obstrucción a la justicia.



A la cita parlamentaria que se iba a celebrar en Brasilia el martes 23 de mayo ya habían confirmado su asistencia delegaciones de Argentina, Perú, México, Colombia, Chile, Guayana, Estados Unidos, España, Italia, Portugal, el Parlamento Europeo y Venezuela, que sería representada por el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges.



La intención del encuentro era enviar un mensaje de "solidaridad" a la oposición venezolana y reforzar la "presión internacional" en favor de la celebración de unas elecciones generales en ese país, según dijo la semana pasada el diputado brasileño Rubens Bueno, uno de los coordinadores de la cita.



Las fuentes consultadas por Efe no supieron precisar cuándo puede ser convocada nuevamente esta reunión e insistieron en que, con la grave situación generada en torno al Gobierno de Temer, "ahora mismo no hay clima para esa discusión".



El escándalo que acorrala a Temer estalló la semana pasada, con la difusión del audio de una conversación que tuvo con un empresario en su residencia oficial, en la que hasta llega a consentir con diversas maniobras ilegales que le son relatadas.



Joesley Batista, uno de los dueños del grupo cárnico JBS, denunció ante la justicia que pagan sobornos a Temer desde 2010 y que en los últimos años han financiado en forma ilegal a 1 829 políticos.



Toda la oposición de Brasil y hasta algunos sectores del oficialismo han exigido la dimisión o destitución de Temer, que insiste en negar todas las acusaciones y sostiene que no renunciará.