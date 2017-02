Millones de brasileños bailaron en las calles en el primer día del carnaval

Los blocos arrastraron este sábado 25 de febrero del 2017 a multitudes por las calles de la mayoría de las ciudades de Brasil en el primer día del carnaval, en el que brillaron dos de estas comparsas: el Galo da Madrugada con dos millones de juerguistas en Recife y el Cordao de Bola Preta con un millón en Río de Janeiro.

Desde primera hora de este sábado millones de brasileños disfrazados y dispuestos a divertirse hasta el cansancio se tomaron las calles de cientos de ciudades de Brasil para bailar y cantar detrás de los blocos (comparsas).



Y muchas de las comparsas madrugaron este sábado, el primer día oficial de carnaval, pese a que en los próximos cuatro días será difícil no toparse con un bloco por la calle en Brasil.



Tan solo en Río de Janeiro están previstos 578 desfiles de comparsas en el carnaval de este año.



A diferencia de las tradicionales escuelas de samba, las gigantescas y pomposas agremiaciones que desfilan para un público selecto en el Sambódromo, los blocos están abiertos gratuitamente a cualquier persona que desee sumarse a los juerguistas y bailar detrás de una orquesta en el carnaval.



Por eso se han convertido en la principal atracción del carnaval en Brasil y le han robado protagonismo al desfile de las escuelas de samba del Grupo Especial de Río de Janeiro, el considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre y el evento que más llamaba la atención fuera del país.

Foto: EFE

La vitalidad de los blocos fue plasmada hoy por dos de estas comparsas: el Galo da Madrugada, que el libro Guiness de Récords reconoce como la mayor comparsa carnavalesca del mundo, y el Cordao de Bola Preta, que a sus 99 años es considerada como la comparsa más antigua de Río de Janeiro.



El Galo de Madrugada atrajo a cerca de dos millones de personas al centro de Recife, la capital del estado de Pernambuco, para un desfile en el que conmemoró el título que recibió como patrimonio inmaterial regional y en el que rindió homenaje a los músicos Alceu Valena y Jota Michiles, dos de los más populares en la región nordeste de Brasil.



Los dos millones de juerguistas que tapizaron todo el centro de Recife pudieron disfrutar de 30 tríos eléctricos, como son conocidos los camiones equipados con una plataforma para la orquesta y potentes parlantes, así como de seis carrozas alegóricas.



La comparsa se concentró frente al Fuerte de las Cinco Puntas y atrajo principalmente a grupos de juerguistas que acostumbran usar el mismo tipo de disfraz y que siguieron el bloco en un recorrido de cerca de seis kilómetros.

Foto: EFE

En Río de Janeiro el Cordao de Bola Preta volvió a mostrar su vitalidad a los 99 años con un desfile que atrajo un poco más de un millón de personas al centro de la ciudad más emblemática de Brasil.



"Quien no llora no mama; agarra, mi amor, el chupete", fueron las primeras estrofas que la orquesta del gigantesco bloco entonó ante miles de personas disfrazadas en gran parte con alusiones a las bolas negras (bola preta) que caracterizan a la comparsa.



Este bloco se ha hecho famoso por interpretar principalmente las tradicionales "marchinhas", como son conocidas las antiguas músicas de carnaval que nunca pasan de moda.



Los blocos también mostraron su diversidad en Río de Janeiro en el primer día de carnaval. Ello debido a que a la misma hora en que un millón de personas bailaba marchinhas en el centro con el Cordao de Bola Preta, unas 50 000 danzaba samba al ritmo del bloco Empolga as Nove en la playa de Copacabana y otras 300 000 se sacudían con acordes de "funk" en otra punta de la misma playa.



En Salvador, que disputa con Río de Janeiro el título de la ciudad con el carnaval más atrayente, las fiestas no han parado desde el pasado miércoles, cuando comenzaron a desfilar cientos de tríos eléctricos por diferentes circuitos.



En Sao Paulo, mayor ciudad brasileña, estaban previstos para este sábado los desfiles de 41 blocos, uno de los cuales "Tarado Ni Voc" también atrajo una multitud con su repertorio de músicas del legendario cantautor Caetano Veloso.



Y en Belo Horizonte, tercera mayor ciudad brasileña, la comparsa Entao Brilha atrajo a cerca de 80 000 personas.