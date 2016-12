Los bomberos recomiendan utilizar monigotes hechos con papel o cartón

Se acerca el año nuevo y la quema de monigotes es una tradición en el Ecuador. Hay de todos los tamaños, formas y representaciones para que chicos y grandes disfruten de esta actividad. Pero, la quema indebida podría ocasionar accidentes.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) indicó algunos consejos a EL COMERCIO para evitar la manipulación incorrecta de los años viejos. Según el capitán Manuel Gallegos, jefe de la Unidad de Incendios del CBQ, la calidad del muñeco es muy importante, se sugiere que estos sean de papel o de cartón.



“Los de aserrín contaminan más el medio ambiente, ensucian las calles y la quema puede durar hasta el siguiente día”, explica Gallegos. Por otro lado, los de papel se queman más rápido y no es necesario utilizar gasolina como en los anteriores, con un papel encendido bastaría.



Gallegos también ofrece a continuación algunos consejos en cuanto al sitio donde debe ser quemado el monigote y las condiciones.



No incluya juegos pirotécnicos, diablillos o silbadores en el muñeco porque puede ser peligroso cuando se lo enciende.



Coloque una plancha o lata debajo del monigote para no ensuciar la calle y para que sea más fácil limpiar cuando se haya consumido el fuego.



Realice la quema en un área segura. Esto quiere decir que no esté alado de tanques de combustible, vehículos, mecánicas, viviendas, comercios. Debe realizarse en espacios abiertos.

Fíjese que encima del lugar elegido para la quema no existan instalaciones eléctricas o cableado ya que pueden ocurrir conatos de incendio.



Si desea quemar monigotes muy grandes, se recomienda pedir ayuda a los bomberos. El CBQ sugiere que la quema de estos muñecos de grandes dimensiones no se realice la misma noche del 31 de diciembre, sino al siguiente día.



En el caso de que una persona resulte afectada por la quema, es importante verificar la quemadura. Se puede poner una frazada húmeda para evitar el ardor y dependiendo de la gravedad debe llamar al ECU 911 para recibir asistencia.



En caso de utilizar fuegos artificiales, Gallegos recuerda que su uso inapropiado es muy riesgoso porque puede causar graves quemaduras, mutilaciones físicas, intoxicaciones e incluso la muerte.